Американская актриса и модель Меган Фокс родила четвертого ребенка. Об этом сообщает People.

38-летняя звезда «Трансформеров» и рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бейкер) стали родителями дочери. «Она наконец-то здесь! Наше маленькое небесное семечко», — написал музыкант в соцсети.

12 ноября Меган Фокс объявила о беременности. Позже стало известно, что актриса рассталась с рэпером. Анонимный инсайдер рассказал, что причиной для разрыва стали переписки Бейкера с другими женщинами.