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Меган Фокс родила четвертого ребенка 0

Lifenews
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Меган Фокс родила четвертого ребенка

Актриса Меган Фокс родила дочь от рэпера Machine Gun Kelly

Американская актриса и модель Меган Фокс родила четвертого ребенка. Об этом сообщает People.

38-летняя звезда «Трансформеров» и рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бейкер) стали родителями дочери. «Она наконец-то здесь! Наше маленькое небесное семечко», — написал музыкант в соцсети.

12 ноября Меган Фокс объявила о беременности. Позже стало известно, что актриса рассталась с рэпером. Анонимный инсайдер рассказал, что причиной для разрыва стали переписки Бейкера с другими женщинами.

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