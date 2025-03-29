Все, что нужно знать о сегодняшнем солнечном затмении

Сегодня на территории Латвии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском астрономическом обществе.

На пике затмения будет закрыта примерно пятая часть диаметра Солнца.

В Риге затмение начнется в 12:52, максимальная фаза, когда будет закрыто 22% диаметра Солнца, наступит в 13:35, а закончится затмение в 14:18. В других регионах Латвии время и максимальная фаза затмения будут различными от юго-востока до северо-запада страны. В Краславе в максимальную фазу будет закрыто 17%, а в Вентспилсе - 25% диаметра Солнца.

В Латвии частичные солнечные затмения можно наблюдать раз в два-шесть лет. Предыдущее частичное солнечное затмение произошло 25 октября 2022 года, но в большинстве регионов Латвии его не было видно из-за неблагоприятных погодных условий.

Следующее частичное затмение Солнца в Латвии можно будет увидеть 12 августа 2026 года. Полное солнечное затмение является редким явлением, и в Латвии в последний раз оно произошло в 1954 году, а следующее ожидается только в 2142 году.

Латвийское астрономическое общество приглашает всех желающих вместе понаблюдать за солнечным затмением возле Дома наук Латвийского университета на улице Елгавас, 3 в Риге. Также общество призывает людей делиться своими наблюдениями в социальных сетях с хэштегом #saulesaptumsums.