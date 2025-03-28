Назван способ продлить жизнь на пять лет

Курение — одна из главных причин инфарктов, инсультов, заболеваний легких, предупредил клинический психолог, аддиктолог, эксперт платформы «Твой Док» Кирилл Фомряков. Специалист назвал отказ от этой привычки способом продлить жизнь на пять лет.

«Бросив курить, можно весьма быстро почувствовать позитивные результаты. Уже через час после последней сигареты нормализуется кровяное давление и пульс, через сутки — снижается риск развития инфаркта и инсульта. Неделя без курения повышает общий тонус организма. Через три недели исчезает кашель и физическая зависимость от никотина», — объяснил психолог.

Он добавил, что через три месяца после отказа от курения увеличиваются объем легких и общая выносливость, а через полгода обновляются клетки кожи и возвращается здоровый цвет лица. Фомряков заверил, что отказ от курения помогает продлить жизнь в среднем на три-пять лет.

«Бросить курить бывает сложно. Для этого нужно иметь железную силу воли и мотивацию. Если справиться самостоятельно не получается, то на помощь придут психологи», — заключил специалист.

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