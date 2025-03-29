Итак, Павел Прилучный выиграл суд у Агаты Муцениеце. Это решение стало финальной точкой в споре по алиментам, процессы тянулись с 2024 года. Тогда Агата добилась, чтобы бывший муж платил почти в 10 раз больше, чем изначально они договорились при разводе.

С того момента утекло много воды, обстоятельства сильно изменились, старший сын пары Тимофей перебрался жить к отцу, а с Агатой осталась дочь Мия. Суд встал на сторону актера и вернул стороны к тому самому первому соглашению, которое было достигнуто при расставании.

Еще в 2024 году экс-супруги договорились, что Тимофей переедет жить к отцу и Агата была не против. Перевезли вещи, нашли подходящую школу, оплатили обучение там, но когда Прилучный настоял, чтобы были улажены все юридические формальности и составлен документ, что теперь сын живет с ним, Муцениеце наотрез отказалась. Так и начался этот судебный процесс.

С тех пор в СМИ не раз обсуждалась позиция сторон, инсайдеры делились, что на самом деле происходит за закрытыми дверьми. Павел обходит эту тему стороной, а вот Агата периодически в соцсетях говорит о своей боли, что сын перестал с ней общаться и вычеркнул мать из жизни. Вот только у противоположной стороны другое мнение. «Сначала у него действительно была обида на маму, что она предала его мнение: разрешила переехать к отцу, а потом стала отказываться. Но потом Тимофей предпринимал попытки общаться с матерью. Он ей писал поздравления, звонил. С 18 октября 2024 года, как была назначена экспертиза и до 26 марта, она ни разу не написала, ни позвонила сыну», — сказала адвокат Оксана Даниелова.

Стоит отметить, что на том заседании в октябре суд решил, что Тимофей пока поживет у мамы, это поможет им наладить общение. Но к Агате он так и не переехал. В соцсетях она расстраивалась, что сын ее вычеркнул из жизни, но не собиралась давить, ломать психику ребенка.

Заключение экспертов о судьбе Тимофея тоже будет озвучено 28 марта. Несколько месяцев у специалистов ушло на то, чтобы оценить реальное положение дел, ответить на вопросы, с кем подростку комфортнее жить, к кому из родителей он больше привязан. Каждая из сторон будет отстаивать свою позицию, но Павел уже сейчас обозначил, что не препятствует общению Агаты с сыном. Вот только актриса сама не спешит наводить мосты.

«У нас есть все подтверждения, что никого общения между ними нет. Но после первых судов Агата выходила в эфир и давала комментарии, которые расходятся с тем, что мы видим в реальности. Теперь я имею возможность говорить как складывается ситуация в действительности», — отметила Оксана Даниелова.