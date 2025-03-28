«Никто не знал, что было в нашей семье. Но мне казалось, меня ненавидит весь мир» - Седокова о смерти Тиммы

В декабре прошлого года из жизни ушел экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма. Произошедшее сильно подкосило певицу, на некоторое время она совершенно пропала из соцсетей.

Сразу после трагедии с Янисом у Седоковой случился неравный срыв, после которого она даже оказалась в больнице. Певица резко пропала из социальных сетей, однако теперь возвращается к нормальной жизни — выкладывает фотографии, выступает на сцене. Артистка даже записала песню, в которой отразила все пережитые чувства.

Анна уверяет, что эти месяцы стали для нее настоящим кошмаром. Трагедию обсуждали все пользователи Сети, и многие нелестно отзывались о самой исполнительнице.

«В какой-то момент мне казалось, что меня ненавидит весь мир, — признается теперь Седокова. — Я не выходила из дома три месяца. Я боялась людей. Я не желаю никому и никогда испытать то, через что прошла я. Потому что этот уровень боли очень высок. И его может понять только тот, кто терял близких. В один момент я потеряла все. Я не могла работать. Не могла дышать. Могла только выживать».

По словам певицы, тяжело переживали потерю и ее дети. Общих наследников в браке с Янисом у Анны не появилось, однако 7-летний сын Гектор сильно привязался к приемному отцу.

«Я не понимала, как жить дальше, не то что писать музыку. Мы с сыном остались абсолютно одни. Янис был для него всем его миром и лучшим отцом. Он начал заниматься баскетболом, потому что боготворил его. Наши отношения были сложными в последнее время, но их отношения всегда были особенными», — говорит артистка.

К слову, далеко не все верят в искренность переживаний Анны. Так, отец Яниса Тиммы убежден, что артистка вовсе не переживает такого горя, о котором говорит. Он уверяет, что сам плачет практически каждый день и сильно худеет на нервной почве. На резкую потерю в весе Седоковой, которую отмечают подписчики, Райтис Тимма только язвительно отвечает: «Не знаю, почему она худеет, но что ей можно пожелать — пускай ест побольше».

Седокова же говорит: она понимает, почему в Сети на нее льются столько хейта. «Мы жили очень закрыто. Справлялись со своими проблемами, помогая друг другу. Никто и никогда не знал, что происходило в нашей семье. Поэтому, видимо, создался вакуум из информации, который комментировали все, кому хотелось урвать минуту славы и пропиариться на горе людей», — объясняет звезда.