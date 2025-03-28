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«Никто не знал, что было в нашей семье. Но мне казалось, меня ненавидит весь мир» - Седокова о смерти Тиммы 3

Lifenews
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
«Никто не знал, что было в нашей семье. Но мне казалось, меня ненавидит весь мир» - Седокова о смерти Тиммы

В декабре прошлого года из жизни ушел экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма. Произошедшее сильно подкосило певицу, на некоторое время она совершенно пропала из соцсетей.

Сразу после трагедии с Янисом у Седоковой случился неравный срыв, после которого она даже оказалась в больнице. Певица резко пропала из социальных сетей, однако теперь возвращается к нормальной жизни — выкладывает фотографии, выступает на сцене. Артистка даже записала песню, в которой отразила все пережитые чувства.

Анна уверяет, что эти месяцы стали для нее настоящим кошмаром. Трагедию обсуждали все пользователи Сети, и многие нелестно отзывались о самой исполнительнице.

«В какой-то момент мне казалось, что меня ненавидит весь мир, — признается теперь Седокова. — Я не выходила из дома три месяца. Я боялась людей. Я не желаю никому и никогда испытать то, через что прошла я. Потому что этот уровень боли очень высок. И его может понять только тот, кто терял близких. В один момент я потеряла все. Я не могла работать. Не могла дышать. Могла только выживать».

По словам певицы, тяжело переживали потерю и ее дети. Общих наследников в браке с Янисом у Анны не появилось, однако 7-летний сын Гектор сильно привязался к приемному отцу.

«Я не понимала, как жить дальше, не то что писать музыку. Мы с сыном остались абсолютно одни. Янис был для него всем его миром и лучшим отцом. Он начал заниматься баскетболом, потому что боготворил его. Наши отношения были сложными в последнее время, но их отношения всегда были особенными», — говорит артистка.

К слову, далеко не все верят в искренность переживаний Анны. Так, отец Яниса Тиммы убежден, что артистка вовсе не переживает такого горя, о котором говорит. Он уверяет, что сам плачет практически каждый день и сильно худеет на нервной почве. На резкую потерю в весе Седоковой, которую отмечают подписчики, Райтис Тимма только язвительно отвечает: «Не знаю, почему она худеет, но что ей можно пожелать — пускай ест побольше».

Седокова же говорит: она понимает, почему в Сети на нее льются столько хейта. «Мы жили очень закрыто. Справлялись со своими проблемами, помогая друг другу. Никто и никогда не знал, что происходило в нашей семье. Поэтому, видимо, создался вакуум из информации, который комментировали все, кому хотелось урвать минуту славы и пропиариться на горе людей», — объясняет звезда.

#звезды
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Комментарии (3)

  • СХ
    Сальма Хайек
    29-го марта

    Не получается у Анны изображать гастоящие чувства (в её заводских настройках нет такой опции, только имитация, поэтому получается коряво). Вся её жизнь и особенно после трагедии - хрестоматийные проявления представитель человека со специфической структурой личности, у которой даже есть название в МКБ. Для неё любой человек- источник ресурса, который надо полностью отжать и утилизировать. Что она и сделала. Она пылесос, заберёт всё что ещё осталось от Яниса (не побрезгует и не поделится) и монетизирут эту трагедию - споёт свою очередную мудовую песенку-хит (но её мнению). Жаль, что Янис встретил эту хищницу на своём пути. Интересно, кто следующий. Вангую, следующая её жертва больше 3 лет рядом не выдержит. А вообще то женщинам её профессии не надо делать вид, что они могут быть жёнами. Сколько волка не корми, в лес смотрит. Но её время проходит, мы её и вспомнили только в связи с Янисом Тиммой. Стареет, дурнеет и ничего из себя не представляет даже с ведром силикона.

    3
    0
  • VS
    Vad Sorry
    28-го марта

    К слову, далеко не все верят в искренность переживаний Анны. Так, отец Яниса Тиммы убежден, что артистка вовсе не переживает такого горя, о котором говорит. Он уверяет, что сам плачет практически каждый день и сильно худеет на нервной почве. На резкую потерю в весе Седоковой, которую отмечают подписчики, Райтис Тимма только язвительно отвечает: «Не знаю, почему она худеет, но что ей можно пожелать — пускай ест побольше». Склонность к суициду,,, обвинять других , пиарить в прессе нон стоп,и желать другим зла, вместо того чтобы скорбеть о смерти сына.

    2
    6
  • VS
    Vad Sorry
    28-го марта

    Вообще ни понимаю , чего эту тему мусолят ? У парня сдали нервы, жалко, а она тут при чём? Или она должна была делать что ему хотелось? Или она его с лестницы столкнула? Чего там отец обвиняет её? Она ни мусульманка она ни должна продолжать отношения если ни хочет, что она ни так сделала? вообще ни понимаю дайте парню спокойно лежать это его выбор

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