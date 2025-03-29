МВФ одобрил многомиллионный транш помощи для Украины

Украина получит на поддержку своего бюджета от Международного валютного фонда (МВФ) очередной транш финансовой помощи - в размере около 400 млн долларов США (в пересчете: 370 млн евро). Об этом решении исполнительного совета МВФ, завершившего седьмой обзор механизма финансирования Украины по четырехлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility Arrangement, EFF), сообщается на сайте организации в пятницу, 28 марта.

"Экономика Украины остается устойчивой, а результаты деятельности в рамках программы EFF остаются высокими, несмотря на сложные условия. Власти добились соответствия всем количественным критериям эффективности на конец декабря (2024 года. - Ред.) и на длительной основе", - говорится в этом документе.

Как уточняется на сайте правительства Украины, в госбюджет страны в рамках программы МВФ EFF уже поступило семь траншей общим объемом около 9,8 млрд долларов США из запланированных 15,5 млрд долларов США на период с 2023 по 2027 год.

"Благодарен Международному валютному фонду за поддержку и экспертизу, которая позволяет усиливать экономическую и финансовую устойчивость Украины. Вместе продолжаем работать над внедрением совместно определенных реформ", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в этой связи.

Программа EFF для Украины

48-месячная программа EFF для Украины с финансированием в размере около 15,5 млрд долларов США была утверждена МВФ 31 марта 2023 года. Она направлена на поддержку экономического восстановления, улучшение управления и укрепление институтов с целью содействия долгосрочному росту в контексте восстановления и продвижения Украины ко вступлению в Евросоюз.

Как говорится на сайте правительства Украины, после начала полномасштабного российского вторжения МВФ стал третьим по величине поставщиком финансовой помощи стране, после Европейского Союза и США.