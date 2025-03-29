Baltijas balss logotype

МВФ одобрил многомиллионный транш помощи для Украины 0

В мире
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
МВФ одобрил многомиллионный транш помощи для Украины

Исполнительный совет МВФ одобрил выделение Киеву 400 млн долларов США в рамках четырехлетней программы EFF. Экономика Украины остается устойчивой, несмотря на сложные условия, считают в МВФ.

Украина получит на поддержку своего бюджета от Международного валютного фонда (МВФ) очередной транш финансовой помощи - в размере около 400 млн долларов США (в пересчете: 370 млн евро). Об этом решении исполнительного совета МВФ, завершившего седьмой обзор механизма финансирования Украины по четырехлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility Arrangement, EFF), сообщается на сайте организации в пятницу, 28 марта.

"Экономика Украины остается устойчивой, а результаты деятельности в рамках программы EFF остаются высокими, несмотря на сложные условия. Власти добились соответствия всем количественным критериям эффективности на конец декабря (2024 года. - Ред.) и на длительной основе", - говорится в этом документе.

Как уточняется на сайте правительства Украины, в госбюджет страны в рамках программы МВФ EFF уже поступило семь траншей общим объемом около 9,8 млрд долларов США из запланированных 15,5 млрд долларов США на период с 2023 по 2027 год.

"Благодарен Международному валютному фонду за поддержку и экспертизу, которая позволяет усиливать экономическую и финансовую устойчивость Украины. Вместе продолжаем работать над внедрением совместно определенных реформ", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в этой связи.

Программа EFF для Украины

48-месячная программа EFF для Украины с финансированием в размере около 15,5 млрд долларов США была утверждена МВФ 31 марта 2023 года. Она направлена на поддержку экономического восстановления, улучшение управления и укрепление институтов с целью содействия долгосрочному росту в контексте восстановления и продвижения Украины ко вступлению в Евросоюз.

Как говорится на сайте правительства Украины, после начала полномасштабного российского вторжения МВФ стал третьим по величине поставщиком финансовой помощи стране, после Европейского Союза и США.

#война рф и украины #мвф
0
5

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
x.com/MiloradDodik
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
x.com/WhiteHouse
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Наша Латвия
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Наша Латвия
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео