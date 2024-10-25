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Почему жители Латвии стали реже заниматься сексом? Эксперт Элина Зесере объясняет! 3

Lifenews
Дата публикации: 25.10.2024
BB.LV
Почему жители Латвии стали реже заниматься сексом? Эксперт Элина Зесере объясняет!

Хотя регулярный секс имеет ряд положительных сторон в жизни людей – он улучшает сон, снижает стресс, сжигает калории, помогает работе сердца, повышает иммунитет – в наше время люди занимаются им все меньше и меньше. Тренер по сексуальности Элина Зесере называет основную причину того, что люди все меньше и меньше занимаются любовью – разочарование.

Элина Зесере, тренер по сексуальности и мать троих детей, часто ежедневно сталкивается с тем, что люди подолгу не занимаются сексом. «Это полная норма, что секса нет. Также существует норма, согласно которой супружеские пары, состоящие в длительных отношениях, занимаются сексом раз в месяц, потому что у них есть дети. Я считаю это вполне адекватной ситуацией, особенно если есть отношения, когда оба договорились, находятся на одной волне», - говорит тренер по сексуальности в ток-шоу ТV3 «Zilonis studijā».

Элина замужем, у нее самой может быть «тихий» период в два-три месяца. «Но «по большому» - это [секс] один или два раза в месяц. Я тренер по сексуальности, работаю с этим. Мне просто не нужно и не хочется чаще», — говорит она.

Рассказывая о своем сексуальном опыте, она не скрывает, что в ее жизни было немало периодов безумия. На вопрос, считала ли она, сколько у нее было сексуальных партнеров, Элина ответила: «Я как-то посчитала — их было штук пятьдесят-сотня. У меня бывали эпизоды безумия. Бывало так, что сразу много, а потом бывали периоды, когда очень мало и ничего не нужно. Я узнала свои потребности, поняла, чего хочу, а потом успокоилась. Становится легче, появляется другой взгляд».

Говоря о важности секса в ее жизни, Элина подчеркивает, что интимность и уязвимость между двумя людьми важны, а также удовольствие. «Люди обычно об этом не говорят. Если мы познаем себя, то удовольствие будет важной частью», — говорит тренер по сексуальности. Согласно исследованиям, 59 процентов населения репродуктивного возраста в Латвии регулярно занимаются сексом раз в неделю, и это меньше десяти лет назад. Кроме того, сексуальная активность у мужчин ниже.

Почему, по ее мнению, люди все реже занимаются сексом? Элина, которая каждый день проводит мастер-классы по сексуальности, говорит: «Это не редкость, но люди очень разочаровываются в сексе. У них есть представление о том, как выглядит секс – что мы видим в порнографии, о чем пишут в книгах, и у людей есть фантазия. Но когда мы сталкиваемся с реальностью, секс для многих людей становится ужасным, поистине катастрофическим. Никакого удовольствия вообще. Особенно для женщин. Они годами занимаются сексом, который им совершенно не подходит». На своих сеансах и мастер-классах Элина часто сталкивается с тем, что женщины хотят понять, все ли с ними хорошо, в норме ли они. «Я учу их получать удовольствие вообще, из чего состоят составляющие секса — я создаю для них рецепт и объясняю каждую составляющую. Тогда глаза женщин и мужчин расширяются: «Как мы могли этого не знать?! Это совершенно другой мир». Поэтому разочарование — одна из причин, почему люди занимаются сексом все меньше и меньше», — объясняет Элина.

Другое исследование показало, что мужчины чаще всего получают физическое удовольствие, а женщины — эмоциональное. «В нем показано, как мужчины и женщины смотрят на секс, у них разное видение. Хотя на самом деле мужчины очень часто настолько глубоко прячут свои эмоции, что...

«Что я узнала и поняла, так это то, что мужчины через секс получают через секс некое дополнение себя, что заменяет эти эмоции, эмоциональную близость, которую, возможно, они не получают в такой степени через другие вещи в повседневной жизни, поэтому для мужчин секс и сексуальность в каком-то смысле важней. Женщины получают больше эмоционального и телесного удовольствия. У мужчин удовольствие больше концентрируется в члене, а у женщин удовольствие концентрируется во всем теле», — говорит Элина.

Элина считает, что каждому человеку очень важно знать свою сексуальность и то, что ему вообще нравится. «Как я уже сказала, на мой взгляд, многие люди разочаровываются в этом событии как таковом, не находят, чем там наслаждаться, это очень болезненно и неприятно. Как эксперт говорю - секс может быть очень приятным, полным удовольствия и совершенно фантастическим, но большое количество людей просто не знают этого и отказались от него.

Мой совет - узнавайте, ходите на мероприятия, на тантру, приходите ко мне - идите куда-нибудь, смотрите, учитесь, не берите пример с порнографии, потому что она дает очень неправильное представление о том, что такое секс, просто воспитывайте сами ищите, в чем заключается удовольствие, тогда будет гораздо приятнее!

То же самое касается и отношений – как их правильно строить, как общаться друг с другом. В этом огромная польза – сексуальность вместе с отношениями», – говорит Элина.

#секс и отношения
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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го октября

    Вашу же маму...😺 От подобной даже фалоимитаторы на полшестого лягут....

    9
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го октября

    Это вот фотография "эксперта по сексу"?! Да только от одного вида ее физиономии пропадает любое желание вообще, не говоря уже о том как она одевается и выглядит в принципе.

    16
    2
  • ФФ
    Федул Федулов
    25-го октября

    Люди в Латвии всё реже занимаются сексом, потому что они старые.

    14
    2

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