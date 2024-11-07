Сын американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска Ксавье, который ранее сменил пол, заявил, что хочет покинуть США из-за победы Дональда Трампа на выборах президента страны. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Threads (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я думала об этом уже давно, но вчерашний день для меня это подтвердил», — написал сын предпринимателя.

Он отметил, что не видит своего будущего в Соединенных Штатах.

Как считает сын Маска, даже если при новом президенте не будут приняты «законы против трансгендеров», люди, которые поддержали их, «никуда не денутся» из США.

Родившийся в 2004 году Ксавье идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.