Baltijas balss logotype

Стресс разрушает его спину: Елена Зеленская рассказала, как война повлияла на ее мужа 5

Lifenews
Дата публикации: 28.11.2024
Focus
Стресс разрушает его спину: Елена Зеленская рассказала, как война повлияла на ее мужа

Первая леди Украины говорит, что полномасштабная война "закалила" Владимира Зеленского. Однако из-за постоянных стрессов у президента Украины пошатнулось здоровье, пишет Фокус.

Президент Украины Владимир Зеленский страдает болями в спине из-за больших нагрузок и стрессов с начала полномасштабного вторжения России. Об этом первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в Италию и Ватикан на прошлой неделе сказала в интервью итальянской газете La Repubblica.

Во время визита в Папский Престол в Ватикане Елена Зеленская рассказала итальянским журналистам, как война повлияла на состояние здоровья ее мужа. Первая леди призналась, что у Владимира Зеленского болит спина из-за больших физических и эмоциональных нагрузок.

"Тысяча дней войны закалили моего мужа. Стресс разрушает его спину", — сказала Елена Зеленская.

Кроме того, журналисты спросили мнение Зеленской относительно победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Первая леди ответила, что о том, приведет ли Трамп Украину к справедливому миру, говорить еще рано.

"Он избранный президент, он еще не вступил в должность в Белом доме. У него есть два месяца, чтобы тщательно подготовить все меры, которые необходимо принять, когда он начнет свой мандат. Я не могу говорить от имени украинского президента или Украины. Все, чем я могу поделиться с вами, это мое личное мнение", — пояснила Елена Зеленская.

Напомним, 25 ноября в интервью на испанском телевидении первая леди Украины рассказала, где сейчас живут дети Владимира Зеленского. По словам Елены, вся их семья сейчас находится в Киеве, а дети не выезжают из Украины.

#зеленский
1
16

Комментарии (5)

  • ТТ
    Тим Тим
    28-го ноября

    Мадам,Ваш муж наворовал столько денег у всего мира,что он не только спину подлечить может,нл и клонировать себя,если конечно от белого порошка раньше не кирдыкнится или .....помогут.

    23
    3
  • ЕА
    Евгений Агапий
    28-го ноября

    другое вещество разрушило не только его спину, но прежде всего мозг. потому как более 10 лет опыта. еще во время шоубизнеса началось

    30
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Евгений Агапий
    28-го ноября

    Кокс, мет и прочие нюшные баяны. Нюхач! СЛОНЯРА!

    19
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го ноября

    Российский КВН-щик.?

    18
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го ноября

    Какая "первая леди"? Кто такой Зеленский?!

    17
    4
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео