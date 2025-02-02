В августе прошлого года на рынке в Краславе разыгралась сцена, достойная голливудского фильма. Очевидцы утверждают, что среди прилавков с овощами и шерстяными носками заметили не кого иного, как Илона Маска! Он купил банку меда и с помощниками удалился в сторону моста. Об этом сообщил Михаил И. в соцсети фейсбук.

Как заверил в соцсетях Михаил, тогда первой Маска узнала продавщица носков, Мария Ивановна, которая много лет торгует здесь своей продукцией. Она и позвала его проверить это предположение.

По её словам, мужчина в чёрной куртке и с едва заметной улыбкой подошёл к ларьку, посмотрел на носки, но ничего не купил. «Я сразу поняла, что это он. Видела его по телевизору! Глаза умные, бородка аккуратная. Думаю: чего это он тут делает?» – рассказывала Мария Ивановна. После чего он отправился к ларьку с медом, и купил три большие банки, а также шесть килограммов свежих огурцов.

Но самое странное произошло после. Вскоре после появления Маска на рынке раздался странный шум, и когда люди обернулись, то увидели, что у берега его уже ждал большой крытый плот футуристического вида. По словам очевидцев, на плоту стояли ящики, похожие на оборудование, а сам Маск взошёл на судно и оно отправилось вниз по Даугаве в сторону Даугавпилса. Никто не понял, что именно он задумал, но кто-то предположил, что миллиардер решил исследовать реку. Ведь, он приплыл со стороны Индры - от границы Беларуси.

Один из посетителей рынка, услышавший всю эту суету, успел сделать снимок удаляющегося Илона Маска на телефон. Однако вскоре после этого фото загадочным образом исчезло из галереи. «Просто пропало! Я ничего не удалял!» – пересказывает его удивление Михаил. Кто-то тут же заговорил о хакерах, а кто-то – о новых технологиях Маска, позволяющих стирать цифровые следы.

Свою версию высказал и смотритель ближайшей пасеки Василий Викторович. "Этот Маск заночевал в красном кирпичном здании у реки. Тогда всю округу охраняли люди в черном. После на плоту отправился на рынок, оттуда в Даугавпилс", - отметил смотритель пасеки.

Так что же это было? Совпадение, и это был похожий человек с командой? Либо это фантазия. А, может быть, реальная встреча с самым знаменитым миллиардером современности? Точных ответов пока нет. Но похоже в Латгалии происходят довольно таинственные истории…