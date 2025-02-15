Ссора с соседом обернулась трагедией: убита певица NEMA

Вокалистку Наталью Немеляйнен, известную как NEMA, убили в ходе бытовой ссоры. Ее муж получил ранения.

Преступление произошло в Севастополе, ночью 12 февраля. Семейная пара принимала у себя соседа. В разгар застолья между хозяевами и гостем вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина нанес удары кирпичом исполнительнице и ее сожителю.

От полученных травм 45-летняя женщина скончалась, а ее 36-летний спутник был госпитализирован. На данный момент подозреваемый арестован и заключен под стражу.