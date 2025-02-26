Украинская актриса Виктория Билан-Ращук (1978), которая играла в сериалах "Жены на тропе войны", "Голова", "Майор и магия" и в других киноработах, рассказала о защите украинского языка и хейте общества.

Женщина отметила, что с начала войны активно пропагандирует украинский язык на съемочных площадках. Однако часто получала критику в свой адрес. Более того, по словам Виктории, некоторые могли насмехаться или тыкать пальцем, говорить, что она травмирована войной, у нее муж на войне и не нужно ее больше брать в кадр.

"В начале войны вообще было трудно. Это сейчас научилась с этим жить. А раньше хотелось плакать, кричать, что-то людям доказывать, объяснять. Мне было очень больно, когда просила не разговаривать на площадке на русском, объясняла, что у меня муж воюет за то, чтобы не было у нас "русского мира". А взамен слышала: "А кто его заставлял? Да он же сам пошел, добровольно! Никто его туда не посылал, мог бы и не идти". Это было крайне невыносимо", - отметила актриса в интервью для kp.ua.

После этого Билан-Ращук решила внести дополнительно в свой договор пункт о языке. В частности, женщина отметила, что на площадке должен быть язык общения - украинский и она оставляет за собой право отказаться от сотрудничества с человеком, который будет говорить с ней на русском. К слову, вопрос языка очень болит и у ее мужа-военного Владимира Ращука. Об одном случае с ним на съемочной площадке она рассказала так:

"Недавно мой муж был в отпуске, снимался в одном проекте, и был потрясен, как много звучит русского языка. Долго терпел, уходил с площадки, не оставался в актерском вагончике, не сидел долго в гримвагоне, чтобы не слышать. Наконец ему все настолько надоело, что он сорвался и рассказал всем, что он о них думает. Это был монолог на полчаса и о ребятах, которые погибли, и о том, за что боремся, и об ожидании "русского мира", и о напоминании, в какой стране живем... Нам это больно".