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Украинская артистка Билан-Ращук: «‎Как много звучит русского языка» 4

Lifenews
Дата публикации: 26.02.2025
BB.LV
Виктория Билан-Ращук и Владимир Ращук.

Виктория Билан-Ращук и Владимир Ращук.

Супруг 46-летней исполнительницы вышел из себя на съемочной площадке.

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук (1978), которая играла в сериалах "Жены на тропе войны", "Голова", "Майор и магия" и в других киноработах, рассказала о защите украинского языка и хейте общества.

Женщина отметила, что с начала войны активно пропагандирует украинский язык на съемочных площадках. Однако часто получала критику в свой адрес. Более того, по словам Виктории, некоторые могли насмехаться или тыкать пальцем, говорить, что она травмирована войной, у нее муж на войне и не нужно ее больше брать в кадр.

"В начале войны вообще было трудно. Это сейчас научилась с этим жить. А раньше хотелось плакать, кричать, что-то людям доказывать, объяснять. Мне было очень больно, когда просила не разговаривать на площадке на русском, объясняла, что у меня муж воюет за то, чтобы не было у нас "русского мира". А взамен слышала: "А кто его заставлял? Да он же сам пошел, добровольно! Никто его туда не посылал, мог бы и не идти". Это было крайне невыносимо", - отметила актриса в интервью для kp.ua.

После этого Билан-Ращук решила внести дополнительно в свой договор пункт о языке. В частности, женщина отметила, что на площадке должен быть язык общения - украинский и она оставляет за собой право отказаться от сотрудничества с человеком, который будет говорить с ней на русском. К слову, вопрос языка очень болит и у ее мужа-военного Владимира Ращука. Об одном случае с ним на съемочной площадке она рассказала так:

"Недавно мой муж был в отпуске, снимался в одном проекте, и был потрясен, как много звучит русского языка. Долго терпел, уходил с площадки, не оставался в актерском вагончике, не сидел долго в гримвагоне, чтобы не слышать. Наконец ему все настолько надоело, что он сорвался и рассказал всем, что он о них думает. Это был монолог на полчаса и о ребятах, которые погибли, и о том, за что боремся, и об ожидании "русского мира", и о напоминании, в какой стране живем... Нам это больно".

0
41

Комментарии (4)

  • Мп
    Мимо проходил
    26-го февраля

    Прямо как в Латвии: пусть всё кругом горит огнем, а мы с тобой споём... на государственном. Ибо других забот нет. Иногда задумываешься: а все эти ращуки и ланги - они вообще люди?

    5
    0
  • AE
    Al Ekses
    26-го февраля

    Не было б этой статьи никто бы и не узнал, что есть такая актриска - Билана-Ращука

    16
    0
  • VS
    Vad Sorry
    26-го февраля

    Ещё одна на психическом расстройстве из за языка ,что ни понятно что нету разницы на каком языке человек разговаривает? Убийцы разговаривают и на Японском и так далее... Нацисты хотели уничтожить всех кто на немецком ни говорил... Надо думать головой

    22
    0
  • ФФ
    Федул Федулов
    26-го февраля

    Странно, когда люди не могут сделать выводы из происходящего.

    22
    1

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