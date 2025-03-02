Все мы немного Ежики в тумане и Коты в потоке: почему латвийский фильм заслуживает «Оскара»

В ночь на 3 марта по латвийскому времени в Лос–Анджелесе состоится 97–я церемония вручения "Оскара" — одно из самых значимых событий года в мире кино.

Впервые в истории на престижную награду претендует латвийский фильм — "Поток". Более того, он номинирован сразу в двух категориях — "Лучший анимационный фильм" и "Лучший международный фильм", что дает ему реальные шансы завоевать заветный "Оскар". О чем мультфильм?

"Поток" — это полнометражная реинкарнация советского "Ёжика в тумане". Мультяшные герои на экране повторяют жизненный путь обычного человека — в широком, философском смысле.

Ежик стремится к своему личному маленькому раю, в котором есть чай с вареньем и друг Медвежонок. Так же как обычный человек не мечтает о глобальном мироустройстве, а желают спокойствия и уюта в своей маленькой семье.

По дороге в лучший из миров главный герой встречается с опасностями — Летучая мышь выступает в качестве представителя "темных демонических сил". Есть и друзья — Собака, которая приходит на помощь, и Рыба, неожиданно поставившая спину, когда Ежик почти сдался и просто плыл по течению. Кстати, рыба приходит на помощь и Коту из "Потока".

Отдельно стоит Лошадь в тумане — это образ, икона, изображение Высших сил в представлении Ежика. Так же как и реальные люди на протяжении жизни тянутся к Богу, но приблизиться не могут, так и Ежик ищет, но не находит свой образ абсолютной гармонии, который раз за разом скрывается в туманной мгле.

Путь, по которому ровно 50 лет тому назад пустил Ежика мультипликатор Юрий Норштейн, во многом повторил Кот режиссера Гинта Зилбалодиса. Его также поток несет в непонятное пугающее будущее. И также как маленького человека в реальной жизни, Кота в "Потоке" ждут неприятности, которые удается преодолеть благодаря себе, судьбе и неравнодушным окружающим — Капибаре, Лемуру, Лабрадору, Птице–секретарю.

В обоих мультфильмах главное не цель, к которой стремятся герои. Тем более что они слабо себе ее представляют и просто отдаются на волю судьбе (потоку). Важнее — путь, на котором герои сталкиваются с трудностями и находят близких, преодолевая тернии и попадая в лучший из миров. Собственно этот путь и называется жизнь.

В какой–то степени просмотр "Потока" и "Ёжика в тумане" можно приравнять к сеансу медитации или приему у психотерапевта. На выходе зрители/пациенты Норштейна и Зилбалодиса выносят четкие установки "дорогу осилит идущий", "трудности закаляют", "мир не без добрых людей", "все будет хорошо!". Опять же экономия — билет в кино стоит дешевле, чем запись к специалисту по психологии.

В любом случае посмотреть (пересмотреть) мультфильмы стоит, чтобы спокойно взглянуть на себя со стороны — ведь все мы немного Ежики в тумане и Коты в потоке.