Раскрыты подробности обстоятельств смерти сестры Раймонда Паулса

На прошлой неделе скончалась сестра маэстро Раймонда Паулса, художница Эдите Паулс-Вигнере. Ее самый близкий человек в последние годы, дочь ее двоюродной сестры Гуны Паулс-Рудане рассказала, что у Эдите были проблемы со здоровьем, которые в последнее время обострились, передает «Privātā Dzīve».

Гуна говорит, что после безуспешной попытки дозвониться до Эдите она и ее соседка пошли к ней домой.

«Когда мы вошли в дом, стало ясно, что произошло неизбежное...Это было так грустно, я никому не пожелала бы пережить те чувства», — говорит Гуна.

Гуна также рассказала, что Эдите в последнее время плохо себя чувствовала. Хотя посещение врачей ей не нравилось, художницу в конце концов уговорили пойти в больницу. Эдите не любила врачей, не ходила к ним, а предпочитала гомеопатию и различные витамины. Она лишь изредка ходила на медицинский осмотр.

Гуна также говорит, что сердце Эдите было слабым уже долгое время, но последние несколько обследований показали совсем плохие результаты, что подтвердило серьезность ситуации...