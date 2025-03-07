Режиссер «Потока» сравнил свое возвращение в Латвию со сценой из мультика

Латвийский кинорежиссёр, художник-аниматор и композитор Гинт Зилбалодис сделал забавную публикацию, передавая свои ощущения от его возвращения в Латвию после церемонии вручения «Оскар».

В своем микроблоге «Х» Зилбалодис провел параллели между реальностью и его оскароносным мультфильмом «Поток».

Режиссер опубликовал фотографию себя в окружении латвийских журналистов и сцену из мультфильма, где вокруг знаменитого кота кругами ходит стадо оленей.

Life imitates art pic.twitter.com/8xPav0L6k8 — Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) March 6, 2025

«Жизнь подражает искусству», - написал Зилбалодис.

В среду, 5 марта, в Латвию вернулась команда анимационного фильма "Поток", который накануне получил первый в истории Латвии "Оскар". Лента была признана лучшим полнометражным анимационным фильмом на церемонии вручения премии Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе.

В 21:00 в Рижском аэропорту собрались зрители и поклонники фильма, чтобы лично поздравить его создателей. Чуть позже команду создателей встречали уже у Милды, где в честь события выступил и известный в Латвии певец Интар Бусулис.