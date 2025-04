Your browser does not support the video tag.

Певица очень разозлилась на журналистку. Недавно российская певица Алла Пугачева, которая выехала из РФ еще в начале полномасштабного вторжения, прогулялась по Лимассолу. Однако ее прогулка обернулась неприятным инцидентом. Артистку встретила журналистка, которая начала задавать провокационные вопросы. Она спрашивала: "Вы планируете возвращаться в Россию?", "Вам нравится в Лимассоле?", "Почему вы уехали из России?" Изначально примадонна ответила, что ей нравится Кипр, однако позже разозлилась и набросилась на журналистку. Пугачева начала закрывать рукой камеру телефона, а затем и совсем выдала: "Вы тупые и наглые. Я патриотка, а ты – нахалка". При этом журналистка решила не останавливаться и продолжила задавать Алле Борисовне провокационные вопросы о России. Примадонна не выдержала и просто ушла. Стоит отметить, что Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из России в Израиль. Сейчас она находится на Кипре, а юморист уехал на гастроли. В начале большой войны Галкин выступал на концертах, а часть вырученных денег передавал украинским беженцам.

