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Вин Дизель анонсировал фильм о Страже Галактики Груте 0

Lifenews
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Вин Дизель анонсировал фильм о Страже Галактики Груте

Звезда Киновселенной Марвел рассказал о ряде предстоящих проектов

Разумный древоподобный Страж Галактики Грут скоро обзаведется собственным фильмом в рамках Киновселенной Марвел. Об этом озвучивавший персонажа Вин Дизель сообщил своим подписчикам в социальных сетях. "Disney захотел собственную Планету Х! По мнению некоторых, ха-ха-ха, это один из самых ожидаемых фильмов Marvel. В нем Грут возвращается на свою родную планету", - говорится в посте Вина Дизеля. Отметим, что до заявления актера, никакой информации об этом проекте не было.

В своем посте Вин Дизель также поделился новой информацией о статусе проектов франшиз со своим участием таких, как "Три икса", "Хроники Риддика", "Последний охотник на ведьм" и "Форсаж". Он особо отметил работу над своей следующей масштабной кинофраншизой - экранизацией игры Rock Em Sock Em Robots. И хотя никаких конкретных дат выхода этих проектов не было названо, актер с уверенностью заявил, что работа над ними идет, а в ближайшем будущем их станет еще больше.

Вин Дизель заявил, что на следующий же день после вручения "Оскара 2025" обсуждал "со своими друзьям из Lionsgate" будущее Колдера, персонажа фэнтезийного боевика 2015 года "Последний охотник на ведьм". С момента выхода фильма разработка его сиквела велась ни шатко ни валко. По словам Дизеля, он также "отвечал на вопрос о графике производства сиквела новой части "Три икса", дав понять, что съемки продолжения не за горами. "Очевидно, что еще есть Риддик, возвращения которого всегда ждут самые преданные фанаты", - упомянул Дизель, добавив, что в таком "сумасшедшем графике на год мы боремся за то, чтобы "Форсаж 10: Часть 2" вернулся в Лос-Анджелес этим летом!"

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