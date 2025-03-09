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Британский серийный убийца Ганнибал-Каннибал объявил голодовку из-за изъятия PlayStation 0

Lifenews
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Британский серийный убийца Ганнибал-Каннибал объявил голодовку из-за изъятия PlayStation

Британский серийный убийца 71-летний Роберт «Ганнибал-Каннибал» Модсли, известный своими пристрастиями в пище, отказался есть после того, как охранники тюрьмы, где он содержался, отобрали у него телевизор и PlayStation. Об этом сообщает New York Post.

Модсли, также известный как «Пожиратель мозгов», живет один в стеклянной камере в тюрьме Уэйкфилд в Западном Йоркшире и является самым известным заключенным Великобритании.

Немалое возмущение с его стороны вызвало и то, что 26 февраля охранники забрали его научно-популярные книги и музыкальную систему.

Модсли отбывает пожизненное заключение за четыре убийства, совершенные в период с 1974 по 1978 год. Его 74-летний брат Пол заявил журналистам, что беспокоится за здоровье родственника.

В разговоре с Mirror UK Пол объяснил, что вся тюрьма вернулась к нормальной жизни после «оперативных учений», которые привели к обыскам после слухов о человеке, проносившем оружие, но отделение Роберта — нет.

Пол добавил, что «несправедливо» лишать убийцу удобств. «Он вернулся к тому, каким был 10 лет назад, когда у него не было ничего, что могло бы его стимулировать, и он просто сидел там и прозябал, рискуя сойти с ума. Он любит играть в военные игры и шахматы на своей PlayStation, и он всегда смотрит старые фильмы по телевизору и читает научно-популярные книги», — сказал брат.

По его словам, Роберт поклялся больше не есть, пока его вещи не будут возвращены.

Роберт Модсли является мировым рекордсменом по одиночному заключению и содержится вдали от остальных заключенных уже почти 46 лет. Впервые он попал в тюрьму в возрасте 21 года в 1974 году за убийство, а четыре года спустя, уже отбывая пожизненное заключение за двойное убийство, он убил двух заключенных в тюрьме Уэйкфилда.

#великобритания #маньяк
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