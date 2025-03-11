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Томас Маркл вывел герцогиню Сассекскую на чистую воду 0

Lifenews
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Близкие родственники не нашли общего языка.

Близкие родственники не нашли общего языка.

Братик упрекнул сестричку за плохое семейное поведение.

Шоу «С любовью, Меган» должно было возродить репутацию жены принца Гарри. Но пока все идет к тому, что этот проект окончательно погубит герцогиню. После ряда смешных высказываний Сассекскую вовсе поймали на лжи о своей семье. Разоблачил Меган никто иной, как ее собственный брат Томас Маркл-младший, с которым она уже давно не поддерживает близкую связь. Родственник герцогини решил потратить время на просмотр программы, которую в итоге раскритиковал. Особенно Томаса возмутила та «чушь собачья», которую Маркл наговорила о собственном детстве.

Как известно, жена принца Гарри любит пускать пыль в глаза собеседникам. «Забавно, что ты продолжаешь говорить «Меган Маркл». Ты знаешь, что я теперь Сассекская. У меня есть дети… Я делюсь своим именем со своими детьми», — заявила герцогиня соведущей в шоу «С любовью, Меган», перепутав титул принца Гарри с его фамилией. Будто этого было мало, Маркл, похоже, осознанно соврала о своем детстве.

«Ребенок из неблагополучной семьи», — вот как о себе отозвалась герцогиня Сассекская. Если верить Меган, у нее было скромное детство, в котором ей приходилось довольствоваться фастфудом и полуфабрикатами.

«Кажется, что это было в совсем другое время, но это было так привычно — разогревать детское питание (kids' meal — комбинированное блюдо быстрого приготовления, разработанное специально для детей) в микроволновке», — распинается Маркл перед зрителями Netflix.

Томас Маркл-младший не смог остаться в стороне после таких заявлений со стороны родственницы. Он считает, что Меган пыталась изо всех сил выставить себя понятной и близкой зрителям. Однако в погоне за своей целью Маркл несколько сгустила краски.

«Это просто ещё одна из тех дурацких историй, которые она продала королевской семье, чтобы вызвать сочувствие. Мы не были бедными. Ей не нужно было собирать по два цента в салат-баре Sizzler», — негодует Томас.

Брат Меган признался, что после просмотра шоу сестры понял, что мог бы потратить свое время с большей пользой. Маркл-младший не считает, что кто-то купится на тот образ, что герцогиня пыталась выстроить в кулинарном проекте от Netflix. «Весь мир знает, как она обращалась со своей семьёй, особенно с отцом, который дал ей все», — заключил Томас.

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