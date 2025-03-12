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Исполнительница роли императрицы Екатерины выгуливает деток на берегу Темзы 0

Lifenews
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Веселые выходные россиянки с отпрысками.

Веселые выходные россиянки с отпрысками.

"Ветер в волосах, а в воздухе уже чувствуется весна".

42-летняя звезда исторической драмы «Екатерина» обнародовала свежие кадры, на которых запечатлены ее наследники. Сын и дочь артистки, напомним, родились в Америке.

До встречи с мужчиной, которого она полюбила без оглядки, Марина Александрова прошла непростой путь. Неудачный брак с ветреным Иваном Стебуновым, скоротечный роман с Алексеем Паниным и многолетняя связь с Александром Домогаровым - стали для красавицы русского кино суровой школой жизни. Признание актрисы, прозвучавшее через несколько лет после свадьбы с режиссером Андреем Болтенко, наверняка задело ее бывших ухажеров за живое. «Никогда не любила до встречи с Андреем», - как-то раз выдала Александрова.

В этом счастливом союзе родились двое детей – Андрей (2012) и Екатерина (2015). Первое время супруги старались не публиковать снимков с ребятами в соцсетях, но в последнее время актриса регулярно делится трогательными кадрами с подписчиками, причем делает это она весьма охотно. Не так давно Александрова вместе с сыном и дочерью побывали в Лондоне. Там же состоялась фотосессия прекрасной матери и счастливых наследников, кадры которой актриса разместила в личном микроблоге.

«Ветер в волосах, а в воздухе уже чувствуется весна, обрывки фраз и заливистый детский смех и так солнечно внутри… в нашей семье в такие моменты мы шутим, что «поймали счастье за хвост». А Залина успевает поймать его в кадре, очень ненавязчиво и деликатно, дети даже не заметили, что мама провела фотосессию», - написала артистка под трогательным семейным фото.

Судя по всему, Марина Александрова провела с детьми отпуск, который семья забудет нескоро. Глядя на одухотворенные лица ребят, подписчики артистки стали оставлять под ее постом восторженные комментарии.

«Ну это произведение искусства. Радостные дети и счастливая мама»; «Какие все красивые, счастливые!»; «Обожаю черно-белые фот. Сразу альбом дома открыть хочется»; «Какое счастье на ваших лицах. Пусть оно всегда будет с вами», - обратились поклонники к Марине.

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