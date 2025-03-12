Слава и признание влиятельных людей не уберегли красавицу от печального конца. Утащила с собой на дно артистка и наследника: Анатолия погубила атмосфера вседозволенности, в которой он рос с самого рождения.

Чтобы попасть на сеанс фильма «Девушка с характером», зрителям приходилось часами дежурить у касс. Популярность картины с участием статной блондинки была настолько всеобъемлющей, что дочь известной актрисы Клавдии Половиковой за глаза даже стали называть музой Сталина.

Валентина Серова купалась в лучах славы и дорогих подарках, а еще – в любви красавца-мужа. Со знаменитым летчиком-испытателем Анатолием Серовым (он тогда вернулся из Испании, где участвовал в гражданской войне) она познакомилась на одном из тех мероприятий, куда были вхожи высокопоставленные политики и артисты с большой буквы.

Роман молодых людей развивался стремительно и закончился свадьбой. Через несколько месяцев после регистрации брака Валентина объявила о беременности.

Но счастье влюбленных было скоротечным – ровно год спустя после похода в ЗАГС Анатолий погиб во время испытательного полета на самолете УТИ-4. Смерть супруга навсегда подкосила ментальное здоровье звезды экрана: после рождения наследника, которого назвали в честь отца, Серова начала прикладываться к бутылке. Поначалу все выглядело довольно безобидно – блондинка вела богемный образ жизни, пока за ее сыном присматривала мама и другие родственники. В возрасте трех лет мальчик уже прекрасно читал и демонстрировал творческие способности, например, к рисованию.

Когда на пути актрисы появился звездный поэт Константин Симонов, ничего не предвещало беды. Литератор долго обхаживал свою музу, которая приняла его предложение только из-за сына (актрисе прожужжали уши, мол, ребенку нужен отец). В доме пары стали собираться видные деятели искусства, а полки буфета при этом ломились от спиртного. Атмосфера нескончаемого праздника и вседозволенности оказалась токсична для младшего Серова. Парнишка начал выпивать, а затем дело дошло до воровства – так Толик пытался добыть деньги на очередную порцию алкоголя. После рождения младшей дочери Маши Серова все-таки согласилась на увещевания мужа – проблемного Толика определили в специальный интернат.

С тех пор Анатолий затаил на мать черную обиду – он вел аморальный образ жизни и часто дебоширил. К тому времени актриса уже пила по-черному, с чем в итоге не смог смириться даже Симонов. Их общей дочери было всего семь лет, когда родители развелись.

«Я не могу писать тебе стихов ни той, что ты была, ни той, что стала... Я просто разлюбил тебя...» - позже отмечал поэт.

Серова продолжала идти по пути саморазрушения, а сын словно следовал ее примеру. В 35 лет организм Анатолия не выдержал нагрузок – парень скончался, а спустя полгода за ним последовала и мать. Бывший муж так и не появился на похоронах актрисы. Вместо этого Симонов прислал 58 роз – именно столько лет прожила его муза.