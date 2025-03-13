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Джеймс Кэмерон поделился подробностями о триквеле «Аватара» 0

Lifenews
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Джеймс Кэмерон поделился подробностями о триквеле «Аватара»

«Аватар: Огонь и пепел» станет самым длинным фильмом научно-фантастической франшизы Джеймса Кэмерона. Об этом сообщил сам режиссер в ходе большого интервью изданию Empire.

Напомним, что хронометраж первого «Аватара» составил 2 часа 42 минуты, «Аватар: Путь воды» шел 3 часа 12 минут. По всей видиимости, «Аватар: Огонь и пепел» будет длится порядка трех с половиной часов или даже больше.

Кэмерон, по собственному признанию, учел ошибки предыдущего фильма, который показался ему слишком динамичным. Сюжетное развитие триквела будет более плавным, это поможет персонажам раскрываться полнее, а зрителям --- лучше уловить мысль режиссера.

Мировая премьера нового «Аватара» назначена на 19 декабря 2025 года.

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