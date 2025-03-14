Рассел Кроу сыграет советского диссидента Адольфа Толкачева

Обладатель премии "Оскар" Рассел Кроу сыграет главную роль в шпионском триллере о временах холодной войны "Шпион на миллиард долларов".

К нему также присоединится Гарри Лоути, который исполнит роль агента ЦРУ. Режиссером фильма выступит лауреат премии BAFTA Амма Асанте.

Проект реализуется силами студии Walden Media. "Мы всегда стремились рассказывать истории об экстраординарном мужестве, и "Шпион на миллиард долларов" не является исключением”, - заявил исполнительный директор Walden Media Фрэнк Смит. - Мы очень рады снова работать с великим Расселом Кроу, которому не привыкать к эффектным ролям".

О чем фильм "Шпион на миллиард долларов"?

События разворачиваются в конце холодной войны, а в центре сюжета советский инженер Адольф Толкачев, который стремится передать Соединенным Штатам тысячи страниц сверхсекретной информации о советских разработках в области радиолокации и ракетостроении

Несмотря на неоднократные отказы настороженных агентов ЦРУ, Толкачев проявил настойчивость, и в итоге у него появляется связной в виде разведчика Тома Ленихана. Действия Толкачева и переданные им данные позволили США значительно скорректировать программы по оснащению своих истребителей, так как оказалось, что советские разработки по обнаружению самолетов противника гораздо совершеннее, чем предполагалось.

Когда резидент спросил у Толкачёва, какой была его мотивация, он ответил, что является «диссидентом в сердце» и сможет содействовать врагам СССР благодаря своему доступу к секретным данным.

Он был разоблачен и расстрелян благодаря переходу на сторону СССР крупного американского разведчика Эдварда Ли Говарда, который передал сведения об агентуре США.