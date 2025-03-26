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Российские пранкеры обманули премьера Косово, выдавая себя за...Ринкевича 0

Lifenews
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Российские пранкеры обманули премьера Косово, выдавая себя за...Ринкевича
ФОТО: LETA

Глава правительства Косово Альбин Курти стал жертвой российских пранкеров, которые во время разговора с ним выдавали себя за президента Латвии Эдгара Ринкевича.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Через несколько минут после публикации видео на сайте Rumble.com офис Курти опубликовал заявление, в котором признал "досадный инцидент". 11-минутная запись была сделана известными российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

"Этот инцидент произошел 11 февраля, вскоре после выборов 9 февраля, в период, когда премьер-министр Курти получал многочисленные поздравительные сообщения и звонки относительно результатов выборов. Из-за нехватки времени не всегда было возможно провести тщательную проверку каждого звонка", – заявили в офисе Курти.

"Этот досадный инцидент подтверждает то, что мы уже давно знаем: Россия одержима Косово и продолжает нацеливаться на нашу страну", – добавили в офисе.

Разговор Курти с пранкерами начинается с того, что один из двух россиян поздравляет Курти с "величайшей победой" на выборах 9 февраля.

Курти жалуется на "гибридную войну против нашего правительства", которая, по его словам, "в основном исходит от Сербии и России и некоторых их элементов в Косово".

Курти также упоминал в разговоре о специальном посланнике президента США Ричарде Гренелле, отметив, что тот сыграл важную роль в свержении его правительства в 2020 году. Когда Курти упомянул в разговоре о сексуальной ориентации Гренелла, его собеседник перебил его, чтобы сказать: "Ты знаешь, что я гей?". На это Курти ответил: "Нет, не знаю".

Офис Курти заявил, что во время предвыборной кампании Sputnik Сербия и Russia Today опубликовали более 60 фейковых новостей и дезинформационных статей, вмешиваясь в демократический процесс Косово.

"Хотя мы сожалеем, что премьер-министр Альбин Курти стал мишенью шуточного звонка, этот эпизод подтверждает принципиальную и последовательную позицию премьер-министра Курти по ключевым вопросам, будь то в публичных или в частных разговорах", – говорится в заявлении офиса Курти.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как пранкеры Лексус и Вован, звонят известным западным чиновникам под ненастоящими именами, используя искусственный интеллект.

Российские пранкеры ранее признали, что их финансирует "Газпром".

#эдгар ринкевич #косово #пранкеры
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