Назван лучший завтрак при похмелье

Lifenews
Дата публикации: 08.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Назван лучший завтрак при похмелье
ФОТО: Global Look Press

При похмелье на завтрак нужно съесть три яйца, грибы и авокадо.

Алкоголь нарушает работу всех система организма, предупредила врач-диетолог Кара Шоу. В беседе с Metro она назвала завтрак, который помогает быстро восстановиться после употребления спиртных напитков.

Шоу указала, что первый прием пищи при похмелье должен выполнять две главные функции: снижать уровень сахара в крови и поддерживать печень, которая перегружена из-за необходимости расщеплять алкоголь. Для этих целей нужна пища, насыщенная аминокислотами, витаминами группы B, а также белком, считает врач.

По словам Шоу, лучшим завтраком будут три яйца, приготовленные любым способом, обжаренные на оливковом масле грибы, половина авокадо, помидоры и сыр фета. Она пояснила, что фета и яйца снабдят организм белком и придадут сил. Помимо этого, в яйцах содержится холин, полезный для работы печени. Диетолог также добавила, что овощи помогут быстрее справиться с симптомами интоксикации. Она уточнила, что авокадо является источником калия и витамина Е, грибы содержат витамины группы В, а помидоры, если их приготовить, обладают противовоспалительным действием.

Шоу также отметила, что даже такой легкий завтрак не нужно есть сразу после пробуждения. Она посоветовала подождать примерно 90 минут, чтобы нормализовать уровень глюкозы, который повышается после пива, сладких коктейлей и других алкогольных напитков.

