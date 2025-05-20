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Найден ключ к борьбе с ухудшением памяти 0 645

Lifenews
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Найден ключ к борьбе с ухудшением памяти
ФОТО: Unsplash

Aging Cell: хевин улучшает связи между нейронами и восстанавливает память.

Бразильские ученые обнаружили молекулу, способную обратить вспять когнитивные нарушения, связанные как с естественным старением, так и с деменцией. Исследование, опубликованное в журнале Aging Cell, показало, что вещество под названием хевин, выделяемое астроцитами — вспомогательными клетками мозга — улучшает качество связей между нейронами и восстанавливает память у мышей.

Эксперименты показали, что повышение уровня хевина предотвращает когнитивный спад как у моделей болезни Альцгеймера, так и у здоровых пожилых животных. Интересно, что на бета-амилоидные бляшки — традиционный маркер Альцгеймера — это вещество влияния не оказало. Это, по мнению авторов, подтверждает: болезнь может быть вызвана не только накоплением бляшек, а множеством факторов, включая снижение нейропластичности.

Исследователи подчеркивают, что главное значение их открытия — в переосмыслении роли астроцитов. Ранее основное внимание уделялось нейронам, но теперь ясно: поддерживающие клетки мозга могут стать ключевыми мишенями для новых методов лечения деменции и возрастных нарушений памяти.

В марте 2025 года ученые выяснили, как улучшить память у пожилых людей. Оказалось, что регулярное употребление клубники помогает замедлить возрастные изменения в мозге и улучшает когнитивные функции.

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