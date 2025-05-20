Названы неожиданные признаки микроинсульта

Врач Борис Мадрау заявил, что микроинсульт можно заподозрить по семи признакам. Их он назвал в беседе с изданием Infobae.

Как отметил Мадрау, при микроинсульте у человека могут появиться проблемы с мышлением. Также данное заболевание проявляется депрессией и тревожностью. Кроме того, о нем может говорить сильная усталость.

По словам медика, у микроинсульта имеются и более явные симптомы. В качестве примера он привел слабость в конечностях, затрудненную речь и проблемы с мимикой. В заключение эксперт отметил, что микроинсульт, в отличие от обычного, чаще всего проходит самостоятельно и не приводит к необратимому повреждению головного мозга, но, несмотря на это, все равно необходимо обращаться за медицинской помощью.