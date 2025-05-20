Названы три продукта для укрепления иммунитета

Диетолог Яэль Хасбани заявила, что укрепить иммунитет можно, включив в рацион три продукта. Их она назвала в разговоре с изданием La Nacion.

Как отметила Хасбани, иммунитет тесно связан с состоянием кишечника, поэтому необходимо употреблять продукты, которые положительно влияют на его работу. Так, она посоветовала добавить в ежедневное меню квашеную капусту, которая полезна для микрофлоры.

Кроме того, по словам медика, для этой цели подойдет йогурт. В нем содержатся необходимые организму белки, кальций, витамины группы В, фосфор, калий и магний. Также, согласно исследованиям ученых, регулярное употребление кефира способствует увеличению разнообразия кишечных бактерий, что улучшает состояние пищеварительной системы, заключила специалистка.