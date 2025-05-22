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Найден ключ к лечению диабета второго типа 0 498

Lifenews
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Найден ключ к лечению диабета второго типа
ФОТО: Unsplash

AgRP-нейроны в гипоталамусе играют ключевую роль в развитии диабета.

Американские исследователи из Вашингтонского университета предложили пересмотреть представления о причинах диабета 2 типа. В новой работе, опубликованной в Journal of Clinical Investigation, они показали: для нормализации уровня сахара в крови важнее воздействовать не на вес или чувствительность к инсулину, а на гиперактивные нейроны в мозге.

Речь идет об AgRP-нейронах в гипоталамусе. Именно их повышенная активность ранее неоднократно наблюдалась у мышей с диабетом. Ученые «отключили» эти нейроны с помощью вирусного гена, блокирующего передачу сигналов, и неожиданно получили стойкую нормализацию уровня сахара без влияния на вес и аппетит.

Это открытие подрывает классическое представление, согласно которому диабет развивается из-за ожирения и резистентности к инсулину. Теперь исследователи считают, что мозг — а точнее, AgRP-нейроны — может играть гораздо более важную роль в развитии болезни, чем предполагалось.

Авторы подчеркивают, что новые препараты от диабета, такие как Ozempic, тоже воздействуют на эти нейроны, хотя этот механизм пока мало изучен. Следующий шаг — понять, как именно нейроны становятся гиперактивными и можно ли это контролировать. Если удастся разработать подход к их «успокоению», это может изменить подход к лечению диабета 2 типа.

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