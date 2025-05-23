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Женщины разругались из-за способа застегивать бюстгальтер 0 516

Lifenews
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Женщины разругались из-за способа застегивать бюстгальтер
ФОТО: Unsplash

Женщины разругались во время споров на тему лучшего способа застегивать бюстгальтер. Об этом сообщает New York Post.

Журналисты обратили внимание, что пользовательницы сети активно обсуждают способы застегивания нижнего белья. Так, некоторые юзерши сначала застегивают бюстгальтер спереди под грудью, затем прокручивают его и надевают лямки, а другие, напротив, закрепляют крючки сразу за спиной. Аналогичные споры возникли и под вирусными роликами на платформе TikTok.

«Все зависит от того, насколько широки ваши плечи, а еще от уровня растяжки. Я никогда не могла надеть бюстгальтер, застегнув пояс сзади, но многие мои подруги прибегают к такому способу. И правильно делают, ведь постоянное растягивание пояса белья изнашивает его быстрее», — пояснила одна из пользовательниц Reddit.

В декабре 2021 года в магазине нижнего белья раскрыли правильный способ застегивать бюстгальтер. Специалист порекомендовал сначала надеть бретели бюстгальтера, чтобы застежка расположилась сзади, затем согнуться в талии и закрепить крючки, заведя руки за спину. В конце необходимо разместить грудь в чашки изделия.

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#женская красота # красота
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