Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и его жена Керри в четвертый раз стали родителями. На фото из соцсетей супруги показали, как младшие дети приветствовали нового члена семьи. Между тем мать утешилась напитком и блюдом, о которых мечтала много времени. О пополнении в семье Бориса Джонсона жена рассказала на странице Instagram , пишет Фокус .

Вечером 24 мая Керри Джонсон опубликовала сообщение, в котором сообщила о рождении дочери. Как выяснилось, девочку назвали Поппи Элиза Джозефин Джонсон, или сокращенно — Попс, Поп Тарт. Дата рождения девочки — 21 мая, говорится в заметке. Женщина разместила первые фото с ребенком на руках: она улыбается, прижимая к груди Попс. Есть также фото с Борисом Джонсоном, который смотрит на новорожденную в розовой шапочке.

Женщина написала, что очень рада увидеть ребенка и не может на него насмотреться. Также она поблагодарила клинику университетского колледжа в Лондоне (University College London Hospitals, UCLH), в котором появилась на свет дочь. Отдельные слова благодарности — врачам Асма и Патрику, которые вели ее беременность. Керри написала, что трое младших детей в восторге от рождения сестренки.

"Уилф, Роми и Фрэнк в восторге, особенно Роми, которая была в отчаянно нуждалась в младшей сестренке. Надела соответствующее платье. Последний участник банды", — говорится в заметке.

Жена Бориса Джонсона показала дочерей Роми и Попс Сообщение о рождении Попс женщина подытоживает коротким предложением о возвращении домой и о том, как семья отметила появление девочки. Она показала пиццу, которая порадовала дочь и сыновей, а также бутылку Pina Colada, которой обрадовались родители.

"Вернулись из больницы, и время для коктейлей и пиццы с моей крошкой, которая дремлет на моих коленях. Жизнь стала лучшей", — написала Керри Джонсон.

Отметим, Борис Джонсон — 60-летний экс-премьер Великобритании. Экоактивистка Кэрри Джонсон (до замужества Саймондс) стала его женой в мае 2021 года. В течение пяти лет у пары родилось четверо детей: сын Уилф (апрель 2020), дочь Роми (декабрь 2021), сын Фрэнк (июль 2023). При этом Борис Джонсон суммарно имеет восемь детей: первые четверо появились во время второго брака с журналисткой Мариной Вилер.