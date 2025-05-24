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Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом 2 653

Lifenews
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом
ФОТО: Instagram

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и его жена Керри в четвертый раз стали родителями. На фото из соцсетей супруги показали, как младшие дети приветствовали нового члена семьи. Между тем мать утешилась напитком и блюдом, о которых мечтала много времени. О пополнении в семье Бориса Джонсона жена рассказала на странице Instagram, пишет Фокус.

Вечером 24 мая Керри Джонсон опубликовала сообщение, в котором сообщила о рождении дочери. Как выяснилось, девочку назвали Поппи Элиза Джозефин Джонсон, или сокращенно — Попс, Поп Тарт. Дата рождения девочки — 21 мая, говорится в заметке. Женщина разместила первые фото с ребенком на руках: она улыбается, прижимая к груди Попс. Есть также фото с Борисом Джонсоном, который смотрит на новорожденную в розовой шапочке.

Женщина написала, что очень рада увидеть ребенка и не может на него насмотреться. Также она поблагодарила клинику университетского колледжа в Лондоне (University College London Hospitals, UCLH), в котором появилась на свет дочь. Отдельные слова благодарности — врачам Асма и Патрику, которые вели ее беременность. Керри написала, что трое младших детей в восторге от рождения сестренки.

"Уилф, Роми и Фрэнк в восторге, особенно Роми, которая была в отчаянно нуждалась в младшей сестренке. Надела соответствующее платье. Последний участник банды", — говорится в заметке.

Жена Бориса Джонсона показала дочерей Роми и Попс Сообщение о рождении Попс женщина подытоживает коротким предложением о возвращении домой и о том, как семья отметила появление девочки. Она показала пиццу, которая порадовала дочь и сыновей, а также бутылку Pina Colada, которой обрадовались родители.

"Вернулись из больницы, и время для коктейлей и пиццы с моей крошкой, которая дремлет на моих коленях. Жизнь стала лучшей", — написала Керри Джонсон.

Отметим, Борис Джонсон — 60-летний экс-премьер Великобритании. Экоактивистка Кэрри Джонсон (до замужества Саймондс) стала его женой в мае 2021 года. В течение пяти лет у пары родилось четверо детей: сын Уилф (апрель 2020), дочь Роми (декабрь 2021), сын Фрэнк (июль 2023). При этом Борис Джонсон суммарно имеет восемь детей: первые четверо появились во время второго брака с журналисткой Мариной Вилер.

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(2)
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    25-го мая

    Старому уже помирать пора, а у него ещё писюн стоит! O_O

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  • Е
    ЕвпатийКоловрат
    24-го мая

    ему еще дает кто-то !?🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

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