Парижский суд вынес приговор по делу об ограблении Кардашьян

Главный обвиняемый в ограблении Ким Кардашьян приговорен к восьми годам заключения, из них пять - условно. Его освободили, учитывая время, проведенное под стражей. Остальные участники дела также вышли на свободу, пишет DW .

Суд присяжных Парижа в пятницу, 23 мая, огласил приговор восьми обвиняемым по делу о вооруженном ограблении американской модели и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян в 2016 году. Самое суровое наказание получил главарь банды 69-летний Аомар Аит Кедаш - его приговорили к восьми годам лишения свободы, из которых пять - условно. Однако с учетом уже отбытого срока он не вернется в тюрьму, как и все остальные осужденные.

Всего на скамье подсудимых оказались 10 человек - девять мужчин и одна женщина. Двоих обвиняемых, которых прокуратура называла информаторами грабителей, присяжные в итоге оправдали, не сочтя доказательства их вины достаточно убедительными.

Семеро участников дела получили тюремные сроки от трех до семи лет - частично или полностью условные. Они также были освобождены из-под стражи. Еще один фигурант, которого обвиняли лишь в незаконном хранении оружия, приговорен к штрафу в размере 5000 евро. Все вердикты оказались более мягкими, чем того требовало обвинение, отмечает агентство AFP.

Кардашьян поблагодарила власти Франции

Кедаш по прозвищу "Старый Омар", который за время процесса почти потерял слух и способность говорить, через адвоката попросил прощения в последнем слове перед вынесением приговора. "Не могу найти слов. Мне очень жаль", - говорится в его заявлении.

Хотя наказание, назначенное судом, оказалось менее суровым, чем настаивала прокуратура, адвокаты американской актрисы заявили, что она удовлетворена вердиктом. "Я глубоко признательна французским властям за то, что они добились справедливости в этом деле", - говорится в заявлении Кардашьян, которое было распространено после вынесения приговора. Она отметила, что "это преступление стало самым страшным событием" в ее жизни, но теперь она хочет "открыть новую главу".

Ограбление Кардашьян в Париже в 2016 году

В октябре 2016 года пять вооруженных мужчин, переодетых в полицейскую форму, ворвались ночью в парижскую гостиницу Hôtel de Pourtalès неподалеку от церкви Святой Марии Магдалины, где остановилась американская модель, приехавшая на неделю моды. Надев на ночного портье наручники, они заставили его открыть дверь в номер телезвезды. Грабители связали Кардашьян и заткнули ей рот, после чего похитили драгоценности на сумму около 9 млн евро, в том числе обручальное бриллиантовое кольцо, подаренное ей тогдашним мужем, рэпером Канье Уэстом, которое Кардашьян часто демонстрировала на своих селфи.

На судебных слушаниях Кардашьян вспоминала, как умоляла преступников сохранить ей жизнь, чтобы она могла вернуться к своим детям. "В ту ночь я думала, что умру", - призналась она. После нападения звезда долго избегала поездок в Париж, а фотографии из путешествий стала публиковать только с задержкой по времени.