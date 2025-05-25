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Фукс и Дуя... Из 181 запроса на включение имени в календарь приняли только 9 0 542

Lifenews
Дата публикации: 25.05.2025
TV3
Фукс и Дуя... Из 181 запроса на включение имени в календарь приняли только 9

Почти две сотни - столько заявок за последние три года получила Комиссия экспертов по календарным именам с просьбой включить новые имена в список традиционных латышских календарных имен.

Как сообщал bb.lv, заседание комиссии состоялось, было рассмотрено 181 имя, но официально в календарь попали только девять.

Например, сейчас Грете всего два года - малышка только начинает познавать мир, но уже знает, как особенно звучит ее имя. Раньше в официальном календаре с именинами имя Грета отсутствовало. Однако со следующего года все изменится — 23 января станет праздником, когда будут звучать поздравления и дариться подарки, сообщают TV3.

«Проснулась от SMS: поздравляем! У Греты теперь будет официальный день имени. Раньше мы праздновали 23 января, но часто возникали споры с бабушками: «Нет же имени в календаре!» Приходилось доказывать, что оно есть в расширенном календаре. Мы были рады и отправили родственникам сообщение, что теперь все официально», — рассказывает мама Греты Эвия.

Не реже чем раз в три года комиссия собирается, чтобы решать вопрос о включении новых имен в список латышских традиционных календарных имен.

На этот раз рассмотрели 181 имя. Из них официально в календарь попали только девять: Франциск, Грета, Доминика, Мила, Вестард, Мадлена, Элиас, Ванесса, Алекса.

Главный лингвист Центра государственного языка поясняет, что большинство предложений обычно не поддерживаются, так как многие из упомянутых в заявках имен не соответствуют установленным критериям, например, традиционности, происхождению или звучанию. «Нужно было оценить имя Дуя. На этот раз мы его не рекомендовали. Или Фукс. Это имя звучит не очень красиво», — говорит лингвист Центра государственного языка Агрис Тимушка.

Часто встречаются имена, заимствованные из других языков, которые родители год за годом настойчиво хотят включить в календарь, но комиссия их отклоняет. «Многие хотят Кейт, Керри, Мартина, но комиссия считает, что их стоит оставить в расширенном списке имен», — поясняет Тимушка.

Есть также имена, придуманные родителями: например, Мелодия, Меллене, Берзс, Сауле — это лишь некоторые из них. «Родители ведь не ограничены. Можно выбирать как из календаря, так и из расширенного списка. Можно придумать самостоятельно. Тенденция последних лет — выбирать имена, которые международно узнаваемы. Без долгих гласных и мягких знаков. В Латвии живет много разных народов, и эта культура проникает в нашу среду, это видно уже среди новорожденных», — рассказывает руководитель Департамента регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Солвита Саукума-Лаймере.

Некоторые имена не включают в календарь из-за орфографических критериев.

В списке латышских традиционных календарных имен их около тысячи. Те имена, которые полностью не соответствуют установленным критериям, но и не могут быть отклонены как неподходящие, включают в расширенный список имен. А для тех, чьи имена не находятся ни в одном из списков, выделен особый день — 22 мая. Этот день стал символическим моментом для чествования каждого имени, которое пока не увековечено в календаре, но несет в себе неповторимую историю личности.

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#бьюти-календарь #имена
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