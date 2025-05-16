Карло, Джозефс, Дуя и другие: латышей можно называть новыми именами – их одобрил Центр госязыка

В латышский традиционный календарь имён с 1 января следующего года будут включены шесть новых женских и три мужских имени, в пятницу постановила Комиссия экспертов по календарным именам при Центре государственного языка (VVC).

Согласно решению комиссии, в будущем именины Франциски будут отмечаться 11 января, Греты — 23 января, Доминики — 4 февраля, Милы — 19 июня, Вестарды — 28 июня, Мадлены — 23 июля, Элиасы — 2 августа, Ванессы — 23 сентября, а Алексы — 8 ноября.

Комиссия также решила включить в расширенный список именин 56 новых имён различного происхождения, отражающих разнообразие и изменяющийся ландшафт именования в Латвии.

Расширенный календарь пополнился именами Карло, Айданс, Селеста, Дарина, Дарийс, Дарьюс, Дастинс, Ричмондс, Дуя, Джордана, Элианора, Демидс, Тилда, Аделайна, Джозефс, Фрейя, Абигайла, Казимиерс, Аннике, Хиония, Реймондс, Эзерс, Тейлорс, Лиора, Вилле, Ратмирс, Летия, Эметс, Маргрета, Мариама, Аннабелла, Эдмонтс, Элианс, Скотс, Ауде, Ленийс, Мелика, Мелина, Мелодия, Валгундиc, Аглая, Йоханнесс, Йонасс, Рубенс, Бейлия, Амбера, Луна, Мигелс, Туве, Шарлизе, Теона, Фредрикс, Беверина, Конорс, Никлаусс и Артемида.

Также комиссия решила уточнить написание некоторых имён в современном латышском литературном и латгальском письменном языке.

Решения принимались на основе установленных критериев — происхождение имени, значение, благозвучность, устойчивость употребления, соответствие традициям именования и количество носителей.

Комиссия, которая собирается не реже одного раза в три года, на этот раз получила значительное количество предложений — 181 предложение по дополнению традиционного календаря имён и 78 предложений по расширенному списку.

Все изменения вступят в силу 1 января следующего года и будут отражены в печатных календарях.

Цель Комиссии экспертов по календарным именам — поддержание и развитие латышской традиции именования. В состав комиссии входят десять членов.

Центр государственного языка утверждает, что новые имена в календаре свидетельствуют об открытости общества и одновременно служат инструментом развития языка.