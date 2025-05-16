Baltijas balss logotype

Карло, Джозефс, Дуя и другие: латышей можно называть новыми именами – их одобрил Центр госязыка 5 1176

Наша Латвия
Дата публикации: 16.05.2025
BB.LV
Карло, Джозефс, Дуя и другие: латышей можно называть новыми именами – их одобрил Центр госязыка

В латышский традиционный календарь имён с 1 января следующего года будут включены шесть новых женских и три мужских имени, в пятницу постановила Комиссия экспертов по календарным именам при Центре государственного языка (VVC).

Согласно решению комиссии, в будущем именины Франциски будут отмечаться 11 января, Греты — 23 января, Доминики — 4 февраля, Милы — 19 июня, Вестарды — 28 июня, Мадлены — 23 июля, Элиасы — 2 августа, Ванессы — 23 сентября, а Алексы — 8 ноября.

Комиссия также решила включить в расширенный список именин 56 новых имён различного происхождения, отражающих разнообразие и изменяющийся ландшафт именования в Латвии.

Расширенный календарь пополнился именами Карло, Айданс, Селеста, Дарина, Дарийс, Дарьюс, Дастинс, Ричмондс, Дуя, Джордана, Элианора, Демидс, Тилда, Аделайна, Джозефс, Фрейя, Абигайла, Казимиерс, Аннике, Хиония, Реймондс, Эзерс, Тейлорс, Лиора, Вилле, Ратмирс, Летия, Эметс, Маргрета, Мариама, Аннабелла, Эдмонтс, Элианс, Скотс, Ауде, Ленийс, Мелика, Мелина, Мелодия, Валгундиc, Аглая, Йоханнесс, Йонасс, Рубенс, Бейлия, Амбера, Луна, Мигелс, Туве, Шарлизе, Теона, Фредрикс, Беверина, Конорс, Никлаусс и Артемида.

Также комиссия решила уточнить написание некоторых имён в современном латышском литературном и латгальском письменном языке.

Решения принимались на основе установленных критериев — происхождение имени, значение, благозвучность, устойчивость употребления, соответствие традициям именования и количество носителей.

Комиссия, которая собирается не реже одного раза в три года, на этот раз получила значительное количество предложений — 181 предложение по дополнению традиционного календаря имён и 78 предложений по расширенному списку.

Все изменения вступят в силу 1 января следующего года и будут отражены в печатных календарях.

Цель Комиссии экспертов по календарным именам — поддержание и развитие латышской традиции именования. В состав комиссии входят десять членов.

Центр государственного языка утверждает, что новые имена в календаре свидетельствуют об открытости общества и одновременно служат инструментом развития языка.

Читайте нас также:
#имя #именинники
1
0
0
16
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • EA
    Evalds Airins
    16-го мая

    Хиония Гусева в начале 20 века устроила неудавшееся покушение на Распутина.

    0
    1
  • З
    Злой
    16-го мая

    Всю жизнь считал, что Гвидо- это грузинское имя, оказалось, что это чисто латышское имя.

    9
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го мая

    Вестарды — 28 июня, - а Бастарды будут отмечать именины - 29 июня.

    7
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го мая

    ...И я спросил: "Какого... черта явилась ты сюда, о Дуя?"

    24
    2
  • lg
    lo gos
    16-го мая

    Ну да Хотел бы я там работать

    16
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 631
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1199
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2342
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 276

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 98
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 158
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 176
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 380
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 233
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 151
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 98
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 158
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 176

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео