Выявлен неожиданный фактор риска для кожи

Жир вокруг талии может повышать риск псориаза сильнее, чем общее количество жировой массы. Такое открытие сделали ученые из Королевского колледжа Лондона, проанализировав данные более 330 тысяч человек. Исследование опубликовано в Journal of Investigative Dermatology.

Авторы работы изучили 25 различных показателей распределения жира в теле, включая данные традиционных измерений и визуализации. Выяснилось, что именно абдоминальный

(висцеральный) жир сильнее всего связан с риском развития псориаза — особенно у женщин. Причем этот эффект сохранялся даже с учетом генетической предрасположенности.

Ученые подчеркивают, что подобный жир может быть независимым триггером воспаления, поэтому измерение окружности талии должно стать частью стратегии раннего выявления и профилактики заболевания.

Отдельное внимание исследователи уделили перспективам терапии: в статье обсуждается возможность применения инкретиновых препаратов (в том числе агонистов рецепторов GLP-1), уже использующихся для лечения ожирения и диабета, в терапии псориаза. Это открывает новые пути комплексного подхода к лечению воспалительных заболеваний кожи.