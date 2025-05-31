Победительницей конкурса «Мисс Мира» стала представительница Таиланда Сучата Чуангсри. На этот титул претендовали 108 участниц, включая школьницу из Латвии Марию Мишурову.

Вечером 31 мая в Индии официально состоялся финал конкурса «Мисс мира 2025».

Согласно новому механизму отбора, применяемому Мисс Мира в этом году, все 108 претендентов из всех стран и территорий делятся на 4 региона: Азия/Тихоокеанский регион, Африка, Европа и Америка/Карибский регион.

Из каждого региона судьи отобрали 10 лучших кандидатов.

Увы, в ТОП-10 красавиц Европы Мисс Латвия 2025 Мария Мишурова не попала. Напомним, 17-летняя Мишурова родом из Риги, учится в 10-й рижской средней школе. В течение десяти лет она профессионально занималась художественной гимнастикой.

Мария Мишурова.

В европейский ТОП-10 вошли представительницы Эстонии, Бельгии, Ирландии, Северной Ирландии, Польши, Украины, Черногории, Сербии, Уэльса и Италии.

Из них в полуфинал вышли Ирландия, Польша, Украина, Уэльс и Италия. А в финале остались полька и украинка.

Наконец, европейский финал завершился победой Польши.

И вот супер-финал: среди красавиц из четырех регионов мира звание Мисс Мира 2025 получила представительница Таиланда Сучата Чуангсри.

Хотя симпатии редакции портала bb.lv безусловно склонялись в пользу Марии Мишуровой. Ну да ладно – у Маши вся жизни впереди.

Что касается Чуангсри, то она стала первой тайкой, ставшей «Мисс Мира» за всю историю соревнований.

Чуангсри 21 год, она cтудентка факультета международных отношений и модель, также интересуется психологией и антропологией. Она волонтёрила в организациях, изучающих рак груди.

Дома у девушки живут 16 кошек и пять собак. Её личный девиз, как говорится на сайте конкурса: «Если знаешь, что одна жизнь стала легче благодаря тебе, это и есть добиться успеха».