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Представительница Латвии не вошла ТОП-40 самых красивых женщин планеты. А кто победил? 0 2526

Lifenews
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Так выглядит самая красивая женщина планеты.

Так выглядит самая красивая женщина планеты.

Победительницей конкурса «Мисс Мира» стала представительница Таиланда Сучата Чуангсри. На этот титул претендовали 108 участниц, включая школьницу из Латвии Марию Мишурову.

Вечером 31 мая в Индии официально состоялся финал конкурса «Мисс мира 2025».

Согласно новому механизму отбора, применяемому Мисс Мира в этом году, все 108 претендентов из всех стран и территорий делятся на 4 региона: Азия/Тихоокеанский регион, Африка, Европа и Америка/Карибский регион.

Из каждого региона судьи отобрали 10 лучших кандидатов.

Увы, в ТОП-10 красавиц Европы Мисс Латвия 2025 Мария Мишурова не попала. Напомним, 17-летняя Мишурова родом из Риги, учится в 10-й рижской средней школе. В течение десяти лет она профессионально занималась художественной гимнастикой.

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Мария Мишурова.

В европейский ТОП-10 вошли представительницы Эстонии, Бельгии, Ирландии, Северной Ирландии, Польши, Украины, Черногории, Сербии, Уэльса и Италии.

Из них в полуфинал вышли Ирландия, Польша, Украина, Уэльс и Италия. А в финале остались полька и украинка.

Наконец, европейский финал завершился победой Польши.

И вот супер-финал: среди красавиц из четырех регионов мира звание Мисс Мира 2025 получила представительница Таиланда Сучата Чуангсри.

Хотя симпатии редакции портала bb.lv безусловно склонялись в пользу Марии Мишуровой. Ну да ладно – у Маши вся жизни впереди.

Что касается Чуангсри, то она стала первой тайкой, ставшей «Мисс Мира» за всю историю соревнований.

Чуангсри 21 год, она cтудентка факультета международных отношений и модель, также интересуется психологией и антропологией. Она волонтёрила в организациях, изучающих рак груди.

Дома у девушки живут 16 кошек и пять собак. Её личный девиз, как говорится на сайте конкурса: «Если знаешь, что одна жизнь стала легче благодаря тебе, это и есть добиться успеха».

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#женская красота # красота
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