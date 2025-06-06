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Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за прыжки с горящим парашютом 0 589

Lifenews
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV

Актер Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество прыжков с горящим парашютом.

В сцене из восьмого фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» герой актера Итан Хант выпрыгивает с парашютом, который внезапно загорается. Хант отцепляет его и успевает раскрыть запасной буквально в последние секунды.

Этот трюк был полностью реальным. Актер прыгал с вертолета на высоте 7500 футов в горах Дракенсберга (Южная Африка) с заранее подготовленным и пропитанным горючим парашютом. Всего он совершил 16 таких прыжков.

«Если стропы перекрутятся, пока парашют горит, я начну вращаться и гореть. У меня будет всего 10 секунд, чтобы всё исправить», — объясняет Круз в видео со съемок.

Главред Книги рекордов Гиннесса Крейг Глендей отметил: «Том Круз уже давно доказал, что является не только самым влиятельным актером Голливуда, но и самым успешным с точки зрения сборов. Он — звезда с наибольшим числом фильмов, заработавших более 100 млн долларов подряд».

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