Your browser does not support the video tag.

Актер Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество прыжков с горящим парашютом. В сцене из восьмого фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» герой актера Итан Хант выпрыгивает с парашютом, который внезапно загорается. Хант отцепляет его и успевает раскрыть запасной буквально в последние секунды. Этот трюк был полностью реальным. Актер прыгал с вертолета на высоте 7500 футов в горах Дракенсберга (Южная Африка) с заранее подготовленным и пропитанным горючим парашютом. Всего он совершил 16 таких прыжков. «Если стропы перекрутятся, пока парашют горит, я начну вращаться и гореть. У меня будет всего 10 секунд, чтобы всё исправить», — объясняет Круз в видео со съемок. Главред Книги рекордов Гиннесса Крейг Глендей отметил: «Том Круз уже давно доказал, что является не только самым влиятельным актером Голливуда, но и самым успешным с точки зрения сборов. Он — звезда с наибольшим числом фильмов, заработавших более 100 млн долларов подряд». Читайте нас также: Google News

Facebook

Telegram

Instagram

Поделиться статьей