Театр объединяет

Театр находится в Яффо и основан он в 1991-м режиссером Евгением Арье, работавшим до этого в Санкт-Петербурге в БДТ, руководимом великим Георгием Товстоноговым. И эмигрировавшим в 1990-м из СССР с группой молодых актеров. Спектакли театра идут на иврите и сопровождаются субтитрами на русском языке, ведь уже тогда в Израиле жили 4000 выходцев из СССР – сейчас их, конечно, больше. Труппа пополнилась артистами московских, петербургских и даже рижских театров. Открылся театр спектаклем «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоппарда в переводе Иосифа Бродского.

Пожалуй, самый знаменитый случай – это когда с этой труппой играл Михаил Козаков, на иврите к той поре не знавший ни слова, но специально для образа Тригорина в «Чайке» Чехова выучивший в 90-х эту роль. В репертуаре театра много спектаклей русской классики: «Идиот» Достоевского, «Река» по «Бесприданнице» Островского, «Три сестры» Чехова, «На дне» Максима Горького, европейская классика – «Тартюф» и «Дон Жуан» Мольера, «Сон в летнюю ночь» Шекспира, «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера, «Трехгрошовая опера» Бертольта Брехта и др.

«Гешер» ежегодно гастролирует в разных странах мира – США, Россия, Франция, Германия, Китай, Колумбия и др. Теперь на его карте и Латвия, и это закономерно, учитывая современную мировую ситуацию. В прежние годы у нас проводился фестиваль «Золотая маска в Латвии», показывавший лучшие спектакли РФ, сотрудничество шло на уровне Министерств культуры. Сейчас это невозможно, поэтому в театральную жизнь Латвии приходят новые имена, и слава богу – это позволяет расширять кругозор. Учитывая ещё и то обстоятельство, что «Гешер» ежегодно проводит Международный театральный фестиваль Яффо, на котором представляют лучшие постановки театров Запада и в том числе зарубежного русского театра.

На уровне международного сотрудничества

Так что в данном случае «Гешер» полностью оправдывает свое название – «Мост» в переводе с иврита. И теперь его гастроли становятся традиционными (например, в прошлом году в театре Dailes показали нашумевший спектакль Туминаса «Анна Каренина»), и сотрудничество опять же на уровне министерств культуры. Постановку приветствовала посол государства Израиль в Латвии Шарон Раппапорт-Палги:

– Я рада, что в Ригу приехала директор этого театра и мы говорим об искусстве, хотя, как известно, начиная с 7 октября наше государство находится на военном положении. Надеюсь, что гастроли «Гешер» станут традицией в Риге – городе высокой культуры, музыки, балета, театра.

Елена Крейндлина, директор театра «Гешер»

– У нашего театра давние отношения с Ригой. Впервые «Гешер» приезжал еще в 90-е, выступал в тогда еще Рижском русском театре драмы, показывали спектакль «Раб». Потом в 2013 году худрук театра Евгений Арье ставил «Якиш и Пупче» – это была яркая, смешная и печальная история о бедном уродливом Якише и его женитьбе на смахивающей на крокодила Пупче (по пьесе Ханоха Левина, поэта и драматурга, классика современной израильской драматургии). Потом был перерыв и в 2023 году театр вновь приехал в Латвию, показывали спектакль «Не оглядывайся назад» (спектакль Римаса Туминаса по мотивам пьесы Жана Ануя «Эвридика»).

Имя выдающегося литовского режиссера Римаса Туминаса теперь навечно связано с «Гешер», поскольку именно здесь он поставил свои последние спектакли. И рижане могут гордиться, что их мы смогли привезти в Латвию.

Памяти легендарного режиссера

Золотой век творчества Римаса Туминаса начался в 2007 году, когда он принял предложение стать художественным руководителем знаменитого Московского театра имени Евгения Вахтангова. И опять же – в Риге за последние 20 лет показывались все крупные постановки Туминаса, начиная с поставленного им в московском «Современнике» знаменитого спектакля «Играем Шиллера!» в 2003 году.

Затем были спектакли театра Вахтангова: волшебный «Маскарад», практически гениальный «Дядя Ваня», незабываемый «Евгений Онегин», мощный «Царь Эдип», пронзительный «Улыбнись нам, Господи!».

А потом случилось то, что случилось: война в Украине, против которой выступил Туминас, отъезд из преобразившейся Москвы в родную Литву, где он лишился поста худрука Малого театра в Вильнюсе. И эмиграция в Израиль, где у него была своя война – со смертельной болезнью. И вокруг была война.

Елена Крейндлина, директор театра «Гешер»:

– Он смеялся и отказывался идти в убежище. Говорил шутливо: «Я бежал от одной войны, от второй бежать не собираюсь. Ты хочешь увидеть меня умершим в кресле под пледом, а я хочу умереть, как герой Израиля!»

И выпустил «Анну Каренину». И успел поработать над спектаклем «Сирано» по бессмертной пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».

Любовь – как жертва, как страдание, как спасение

Если открыть финал романа, его заключительные слова: «Каждая минута жизни не только не бессмысленна, как прежде, но имеет непреложный смысл того добра, которое я в силах в нее вложить!» – цитировал строки Льва Толстого из «Анны Карениной» Туминас. Что же до его «Сирано», то это очень ясный и достаточно короткий (два часа действа, не считая антракта) рассказ. Вполне автобиографический, ассоциируемый с Сирано. Исполнитель заглавной роли – замечательный артист Шломи Бертолов в финале даже чертами лица напоминает Римаса!

В версии Туминаса Сирано не столько воинствующий борец и лирический поэт, а скорее Дон Кихот, любивший нечто недостижимое. У Римаса тоже жертвенная и всепоглощающая любовь была – к театру, конечно.

Здесь всё время на сцене фрагмент Эйфелевой башни (аллюзия к фразе «Увидеть Париж и умереть»). Чарли Чаплин с уличными музыкантами – вечный образ странствующего героя, судьба которого, кстати, пришлась на две мировые войны. И катятся по сцене ядра, вокруг и на которых пляшут и Чаплин («когда стреляют пушки, музы всё же не молчат!»), и родители Роксаны. Которая вырастает из избалованной еврейской девочки, влюбившейся в красавца Кристиана и бросающей в его сторону массу детских игрушек (смешная сцена!), – и превращается в человека, постигающего суть любви.

Сирано умрет, сказав: «Шалом, была суббота, стояла чудная погода!»

«Шалом» означает «мир». Официально: оно может обозначать мир между людьми, странами или даже внутренний мир человека. Но также используется как приветствие – «здравствуйте». И как прощание – «пока».

И по словам тех, кто видел Туминаса в последние годы в Израиле, Италии, Париже, он, осознавая свой скорый уход, оставался достаточно веселым. C'est la vie, как говорят французы. Такова жизнь. Но театр жив и он продолжается.