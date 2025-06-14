"Моя Россия, такая могущественная, такая сильная и такая гордая..."

Французский певец Франсис Лаланн выпустил видеоклип «Моя Россия» в дуэте с российской певицей Еленой Максимовой и детским ансамблем Домисолька.

Клип, прославляющий Россию, опубликованный певцом в его соцсетях, вызвал полемику. В нем мы видим, как два исполнителя идут по Красной площади и танцуют с поднятыми вверх руками в окружении детей на футбольном поле. Ближе к концу видео французский певец целует российский флаг на рукаве своей куртки🇷🇺

«Моя Россия, такая могущественная, такая сильная и такая гордая. Родная земля, земля, где я вырос. Да благословит тебя Бог, сохранит тебя в живых», — говорится в тексте песни.

66-летний Франсис Лаланн известен своими «спорными» взглядами: он поддерживал движение «Желтых жилетов» и анти-ваксеров в пандемию. Неоднократно предпринимал попытки заниматься политикой, принимал участие в выборах, но проигрывал.

В последнее время он увлечен Россией. В мае отправился в Москву на празднование Дня Победы. Но подчеркивал, что делал это не по приглашению российского правительства: «Я пока не знаю, что я могу сделать. Я не пытаюсь читать лекции. Я просто хочу подарить немного Франции, которую я люблю, тем, кто больше не понимает нашего молчания».

По возвращении во Францию, Франсис Лаланн написал в своем акаунте в соцсети Х: «Спасибо от всего сердца русскому народу, всем тем, с кем мне посчастливилось встретиться там во время этого путешествия!»

Франсис Лаланн прославился в 1986 году благодаря песне «On se Retrouvera», саундтреку к фильму «Пассаж». В 1996 году он озвучил персонажа Квазимодо во французской версии «Горбуна из Нотр-Дама» студии Диснея.