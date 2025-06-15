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Умер Леонард Лаудер — человек, заработавший на духах и одеколонах миллиарды долларов 0 580

Lifenews
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
Умер Леонард Лаудер — человек, заработавший на духах и одеколонах миллиарды долларов

Скончался парфюмер Леонард Лаудер – сын основателей косметической компании Estée Lauder. Лаудеру было 92 года.

Леонард Лаудер управлял компанией почти 40 лет и вывел ее на биржу в 1995 году.

Он курировал запуск или приобретение холдингом таких брендов как MAC, Clinique, Tom Ford Beauty, Bobbi Brown, Jo Malone.

Он был президентом Estée Lauder с 1972 по 1995 год, главным исполнительным директором с 1982 по 1999 год и председателем правления с 1995 по 2009 год.

Bloomberg в июне 2025 года оценивал состояние Лаудера в 15,6 млрд долларов США.

Лаудер владел большой коллекцией картин эпохи кубизма, которая включала 33 работы Пабло Пикассо. В 2014 году он передал ее в дар Метрополитен-музею в Нью-Йорке.

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