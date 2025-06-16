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Максиму Галкину, загорающему на Сейшелах, не угрожают удары по Израилю 0 558

Lifenews
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Ах, какой мужчина.

Ах, какой мужчина.

Доченька Лиза не отходит от папы и явно довольна отдыхом.

Максим Галкин вместе с детьми уехал с Кипра. Лиза и Гарри вместе с отцом отдыхают на побережье. Юмориcт не ставит геометок, но белоснежные пляжи, пальмы и крупные валуны, о которые бьются морские волны, явно дают понять, что это не Кипр. Скорее всего, семья находится на Сейшельских островах.

В летнее путешествие отец с двойняшками отправился без их мамы, Алла Пугачева осталась дома. Причины на то, чтобы отказаться от поездки, у Примадонны наверняка были. Скорее всего, дело в перелете. Не секрет, что самолеты Алла Борисовна не очень любит, полеты даются ей тяжело. К тому же, сказывается возраст, в итоге 76-летняя певица предпочла остаться дома.

Пока мужа и детей нет, она побывала на открытии салона красоты, видимо сделала это Алла Борисовна не просто так. Кадры, которые появились в Сети после мероприятия, выдают, что певица снова прошла ряд процедур по омоложению. Вполне возможно, что ее визит является своего рода оплатой за дорогостоящие манипуляции.

Пока Алла Пугачева занята своими делами, Максим Галкин с детьми проводит время в бассейне. Накануне отец делился кадрами с сыном, теперь настала очередь дочери — Лиза не отходит от папы и явно довольна отдыхом.

В комментариях пользователи отмечают, что девочка растет настоящей красавицей, дочь унаследовала от знаменитых родителей не только красивую внешность, но и умение держаться на камеру. Многие уверены, что ее тоже ждет публичная жизнь, вряд ли она сможет остаться вдали от сцены.

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Под снимками десятки комментариев, пользователи подчеркивают, что Лиза похожа на Аллу Борисовну. Многие друзья артистки оставили сердечки юной блондинке, среди них София Ротару. А вот Алла Борисовна пока в Сети не была и не удостоила дочь и мужа реакцией.

Кстати, это не первый случай, когда отец уезжает вместе с детьми на отдых, а Пугачева остается на Кипре. Минувшей зимой юморист с сыном и дочерью ездил в Альпы.

Тем временем, иранские удары по Израилю никак не влияют на материальную сторону жизни семьи.

«Дом, в котором они живут в Герцлии, в аренде находится. Более того, за аренду этого дома платит известный олигарх. То есть он им снял жилье и жестом доброй воли… приютил — неправильно будет сказано — предоставил жилье… Они его называют мальчик или артист», — отмечает персонаж, хорошо знакомый с ситуацией.

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#максим галкин
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