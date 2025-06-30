Новая книга об Алене Делоне заколачивает последний гвоздь в гроб идола мирового кино.

Когда 18 августа прошлого года Ален Делон отправился в мир иной, Брижит Бардо витиевато заявила:

Ален, умирая, завершает великолепную главу ушедшей эпохи, суверенным памятником которой он был.

Но еще при его жизни не утихали разговоры, что икона французского кино - настоящий монстр. Новая книга «Последние дни самурая» Лоранса Пио и Франсуа Виньоля наносит жирные мазки на отвратительный портрет «ледяного ангела». Значительная часть издания построена на воспоминаниях об отце 31-летнего сына актера Алена-Фабьена Делона.

Мой отец был самым красивым мужчиной в истории кино, но он был жестоким и непредсказуемым человеком, - утверждает Ален-Фабьен. - Моей матери он сломал восемь ребер (голландская модель Розали ван Бреемен. - А. Ф.) Не могу сосчитать, сколько раз он избивал Хироки Роллин (помощница Делона, в конце жизни кинозвезды, ставшая его сиделкой и любовницей. - А. Ф.). Дважды сломал ей нос, душил. Как-то со словами» Я убью тебя!» приставил пистолет ей к затылку. Меня отец однажды запер на всю ночь в клетке с бойцовыми собаками. Так он хотел «закалить» меня.

Когда Алена спросили, как он относится к домашнему насилию, он сказал:

Если пощечина - это признак мачо, то я мачо.

У Алена была маниакальная страсть к оружию. В своем поместье в Души он собрал настоящий арсенал - 72 ружья и пистолета, более 3 тыс. патронов. С заряженным револьвером под подушкой спал все последние годы. За несколько лет до смерти случайно выстрелил себе в подушку.

В 1968 году Ален участвовал в оргиях, которые тайно снял на видео его телохранитель Стеван Маркович. Вскоре труп бодигарда нашли в мусорном контейнере.

В 2019-м у актера случился инсульт, после чего другой его сын Энтони стал постоянно звать отца «маразматиком».