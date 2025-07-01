Это что, эпидемия? Куда подевались красивые ухоженные женщины с рижских улиц?

"Мы с гордостью заявляем, что в Латвии живут самые красивые женщины, но, похоже, не всегда и не всем так кажется. В социальной сети «Threads» Гунита начала дискуссию в немного ироничной манере. Ей кажется, что в нашей столице больше нет красивых женщин.

Гунита говорит так: «Где остались красивые, стильные и ухоженные женщины на улицах Риги? В последний раз, когда я была в Риге в субботу, я несколько часов бродила по центру Риги – и ужас! Я встретила только одну красавицу, и это была Даниэла Ветра, которая, кстати, одна из немногих, кто может и умеет носить черное. Нет, ну, надеюсь, что они ездят на машинах и просто не ходят пешком... Но в целом – это какая-то мода – или проклятие дешевой одежды? Неправильно понятое бодипозитивное движение? Или что...»

Комментаторы в первую очередь анализируют внешний вид и стиль самой Гуниты, высказывая свои замечания, но также выражают свое мнение о женщинах на улицах Риги.

«Почему людей нужно так оценивать? Это кажется таким грустным и неправильным. У каждого свой стиль – кому нравится одно, кому другое. Может быть, я увижу тебя на улице и подумаю: «Кто так одевается??? Одна из немногих, кто умеет носить черный цвет – мне это очень нравится – я хочу и ношу свои маленькие черные платья. Или длинные. Или с цветочками. Или выйти в спортивном костюме. Или нарядиться так, чтобы все на меня оглядывались. Мое настроение – мой выбор одежды!»

«Да, я тоже не понимаю, почему женщины не ухаживают за собой. Не причесанные, взъерошенные волосы на фотосессиях... Макияж, конечно, дело вкуса – так же, как и для других дам, дело вкуса надеть дешевые лохмотья из SHEIN, не так ли? Может быть, это просто потому, что мы тратим время на поиски недостатков в других? А не тратим свою энергию на себя. На мой взгляд, в Латвии и Риге живут одни из самых красивых женщин, и главное, чтобы каждая женщина чувствовала себя счастливой такой, какая она есть – в спортивной одежде или в платье.

«Все красавицы живут в Пурчике».

«Если говорить о выдающихся красавицах, шикарно одетых и ухоженных, на высоких каблуках, то таких обычно можно увидеть в Старом городе (или около него) в барах отелей в компании богатых иностранцев. Если я правильно уловил эту специфическую черту».

«Мне, наоборот, кажется, что рижанки просто бомба! На улицах можно увидеть очень красивых, стильных и ухоженных женщин».

«Ухоженность и стильность — это вообще очень субъективные понятия. Кому-то может показаться, что женщина не ухожена, потому что у нее седые волосы или домашний маникюр, например».

«Все очень относительно – для одного богиня, для другого ведьма. Не знаю, я вижу много классных, ухоженных, стильных, интересных женщин – иногда я даже заглядываюсь на них. Возможно, то, что хочешь увидеть, то и видишь».

«Честно говоря, в повседневной жизни я редко «замечаю» женщин с хорошим вкусом. Никогда не пойму, как можно выйти на улицу в спортивном костюме, каким бы удобным, дорогим или стильным он ни был».

«Интересно, как формируется понимание красоты, стиля или не стиля. На мой взгляд, настоящие художники всегда одеваются странно. И вот, оказывается, что им кажется, что я одеваюсь странно. Хорошо знать, но хорошо, что не все одеваются стильно».

«Согласен! Но, к сожалению, в обычных магазинах ничего классически красивого не найти. Только низкокачественные тряпки. Что-то еще можно найти в более дорогих магазинах, но и там большую часть ассортимента можно отнести к «тряпкам» с оттенком неряшливости. Остается только пойти к швее. Но... Хорошо, что еще что-то сохранилось от прежних лет, и качество лучше. Немного отклонился от темы, но это одна из причин»