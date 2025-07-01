Женщины назвали необходимые вещи для уверенности в себе

Женщины с постсоветского пространства назвали вещи, без которых они никогда не выйдут из дома.

Большинство женщин считают нанесение макияжа на ежедневной основе необходимостью для уверенности в себе, сообщает исследование Sokolov. Чаще всего они используют тональные средства (47 процентов), блеск (47) и консилер (43), при этом каждая вторая не выходит из дома без туши, а треть — обязательно наносит румяна.

В то же время каждая пятая респондентка считает, что именно украшения — главный акцент образа. Так, 40 процентов опрошенных ежедневно носят серьги, 34 — цепочку, а почти треть не расстается с обручальным кольцом. К тому же больше половины россиянок (53 процента) уверены, что сумка — не просто вещь, а обязательная часть образа.

Собираясь на важное мероприятие, участницы опроса чаще всего тратятся на одежду (43 процента), косметику (28) и украшения (22).