Оперная звезда Украины: «На самом деле очень много россиян работает в Европе» 1 517

Lifenews
Дата публикации: 30.07.2025
Людмила Викторовна родилась в городке Ирклиев, Черкасской области.

50-летняя Монастырская уверена, что и за кордоном нужно сохранять самостийность.

Известная украинская оперная певица и солистка Национальной оперы Украины Людмила Монастырская рассказала о россиянах за рубежом. В частности, звезда призналась, что они мешают работать.

Артистка отметила, что с началом полномасштабного вторжения украинцам стало труднее строить карьеру в Европе. По словам Людмилы, многие наши исполнители отказываются от работы, когда узнают, что россияне также будут выступать с ними на одной сцене.

"На самом деле очень много россиян работает в Европе. Поэтому нам сейчас там работается тяжело, потому что мы самоустраняемся от многих контрактов, занимая позицию не петь с россиянами. А они повсюду", - подчеркнула певица в интервью изданию "Гордон".

Монастырская добавила, что европейцы не сильно акцентируют внимание на национальности. Они выбирают артистов для работы по профессиональным навыкам, поэтому и происходят такие конфликты.

"В Европе не очень смотрят на религию, национальность. Хороший профессионал - работа будет всегда", - отметила певица.

Людмила Монастырская (1975) имеет тембр голоса сопрано. Артистка выступала на многих международных сценах, а в 2022 году в Метрополитен-опере исполнила главную роль в спектакле "Турандот" вместо путинистки Анны Нетребко, с которой театр разорвал контракт. Тогда певица вышла с желто-синим флагом Украины под аплодисменты публики.

    уже утомили хождения с желто-синими флагами !!!в "Турандот" она с какого боку его приткнула ????таскание по поводу и без госсимвола его просто обесценивает и превращает в полотенце !!!

