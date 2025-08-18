Мощная магнитная буря обрушится на Землю 19 августа

Во вторник, 19 августа, на Землю обрушится магнитная буря. Об этом предупредили ученые.

Поводом для возмущения магнитосферы нашей планеты станет новая корональная дыра, которая растет на Солнце. По предварительны прогнозам ученых, пик ее воздействия на Землю придется на вторник — в этот день геомагнитная обстановка будет крайне нестабильной. «Расчеты показывают высокую вероятность магнитных бурь, способных захватить также часть среды», — заявили специалисты.

Кроме того, в ночь со вторника на среду возможны полярные сияния. Ученые ожидают, что предстоящие магнитные бури окажутся средними по силам, но более точные прогнозы получится сделать позже.