Дата публикации: 26.12.2025
Киркорову дали полгода, чтобы освободить частный берег на Москве-реке.

Народному артисту РФ Филиппу Киркорову дали полгода на то, чтобы он освободил частный берег на Москве-реке, сообщили СМИ.

Филиппу Киркорову дали шесть месяцев, чтобы освободить частный берег на Москве-реке. По информации источника, после проведенной проверки специалисты Росприроднадзора пришли к выводу, что принадлежащая певцу с 2014 года береговая территория площадью 4,2 тысячи квадратных метров расположена в береговой полосе, которая должна быть общедоступной. Они вынесли звезде предостережение и призвали освободить землю в течение полугода.

Заседание по делу о признании сделки по продаже соответствующего участка артисту недействительной состоится в конце января 2026 года. После него бизнесмен Глеб Рыськов, подавший иск на Киркорова в суд, намерен получить разрешение на использование земли для благотворительного проекта, направленного на развитие туризма. Он собирается создать там современную пляжную зону для жителей столицы с навесами, фуд-кортами и кабинками для переодевания.

Рыськов пытается отсудить частный берег на Москве-реке еще с 2023 года. Ранее появились данные о том, что певец купил эту недвижимость в ипотеку на 20 лет и до сих пор выплачивает кредит. За время владения у реки появились теннисный корт, качели, несколько домиков, а также забор.

#суд #недвижимость #туризм
