Имя легко запоминалось и ассоциировалось со славянской внешностью - но не только.

Если вы хоть раз отдыхали в Турции, то наверняка ловили на себе этот странный, но настойчивый «Наташа» от персонала отелей или уличных торговцев. Причём имя прилетает не адресно, а будто по умолчанию ко всем женщинам славянской внешности. История такого «народного прозвища» уходит в прошлое, и, увы, не всегда в приятные его главы. Разбираемся, почему именно Наташа — и почему этот образ так глубоко укоренился в турецком быту.

Отголоски туризма 90-х

В начале массового туризма из постсоветских стран Турция стала одним из самых доступных и желанных направлений. На тех рейсах половина женских билетов действительно принадлежала Натальям — имя тогда было почти символом эпохи. Туркам оно оказалось удобным по звучанию: мягкое, простое, легко ложится на их фонетику. Так и вышло, что Наташей стали называть всех девушек, похожих на тех самых путешественниц из 90-х — даже если в паспорте было совсем другое имя.

Позже «феномен Наташи» перекочевал и в другие популярные курорты для бюджетного отдыха — в Египет и Тунис. Стереотип оказался удивительно живучим.

Темная сторона мифа

Но не только массовость имени сыграла роль. В Турцию в те годы действительно приезжали женщины, которые искали быстрый заработок — иногда нелегальный и далеко не безобидный. Часть девушек сама представлялась Наташей: имя легко запоминалось и уже ассоциировалось у турков со славянской внешностью, которую местные мужчины считали особенно привлекательной. Постепенно «Наташа» стало сленговым обозначением женщины легкого поведения.

Так в турецком разговорном языке появилось слово nataşa — уже не имя, а характеристика. И, разумеется, оно несёт неприятный подтекст. Путешественницы, которые приезжали просто за отпускными впечатлениями, попадали под действие стереотипа автоматически.

Но есть и романтическая версия

Любопытная деталь: в турецком есть два слова — nat и aşk — которые при быстром произношении сливаются в нечто созвучное «Наташк». А это уже переводится как «настоящая любовь». Поэтому не каждый турок вкладывает в обращение «Наташа» что-то унизительное. Иногда это попытка сделать комплимент или проявить симпатию — пусть и странным способом.

Так что за привычным турецким «Наташа» стоит целый культурный пласт — от туристических волн 90-х до жаргонных значений и случайных лингвистических совпадений. И если сегодня вы услышите это обращение, стоит помнить : для одних это просто штамп эпохи, для других — не самый лестный термин, а для третьих — почти признание в чувствах.