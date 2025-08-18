Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украинский артист Кисель в 41 год недоволен общением по-русски с 90% соседей 1 749

Lifenews
Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
Господин Кисель высказал принципиальную позицию.

Господин Кисель высказал принципиальную позицию.

Несмотря на свой патриотизм, Сергей пользуется отсрочкой от фронта.

Украинский актер театра и кино Сергей Кисель (1984), который снялся в более чем 60 ролях, высказался о языковом вопросе в Украине.

Мужчина признался, что до начала полномасштабной войны общался на русском языке в быту и в работе. Однако после 24 февраля 2022 года сразу перешел на украинский и переучил родных.

"Я понимаю: страна-агрессор будет защищать русский до последнего русскоязычного. И когда слышу фразу "язык здесь ни при чем" - закипаю. Не понимаю, как после ночных атак, после того, как нас уничтожают, люди могут выходить с детьми из укрытия и спокойно говорить на русском? Я живу в огромном комплексе - 17 подъездов, и 90% жителей здесь общаются на русском. Как так? Почему вы, родители, не хотите ничего менять? Даже моя теща из Донбасса - и та заговорила на украинском. Сама - сознательно. Для меня русский язык - как сорняк на огороде. Просто надо брать сапу и искоренять. Опять прорастет - вырывать. Это постоянный процесс, но сделать это можно", - подчеркнул Сергей в интервью OBOZ.UA.

Актер добавил, что остро реагирует на украинцев, которые до сих пор общаются на русском и даже делает им замечания.

"В последнее время, когда кто-то обращается ко мне на русском, отвечаю: "Извините, я вас не понимаю". И вижу, как человеку сразу становится неловко, потому что говорю это немного по-актерски строго. Но я живу в Украине. В любой европейской стране ты не найдешь работу, если не владеешь местным языком - немецким, польским, английским. У меня есть знакомые, которые за границей сидят без работы и по восемь часов в день учат язык, чтобы получить право работать. Так почему в своей стране я должен слышать иностранный мне русский на каждом шагу?" - сказал актер.

С.Кисель родился 1 июня 1984 года в Хмельницком, Украинская ССР. В 2016 году окончил Школу актёрского мастерства Film.ua (курс М.Михайличенко). В 2017 году окончил театральную школу BEAT (актёрское мастерство, курс М.Мискун, И.Стежка). В 2020 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И.К.Карпенко-Карого, специальность - режиссер драматического театра (мастер курса А.Кужельный). В 2021 году обучался в Michael Chehov studio (Украина, куратор курса Алеся Савченко).

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
14
0
0
1
0
8

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    18-го августа

    отказ от общения на языке окупанта будет покруче 10 танков на фрон этот херой с отсрочкой небось еще и русское пиво теперь не пьет , а только незалежное пыво !!!те !!!!

    22
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику
Ну чем они не пара. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых»
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 84
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 699
Развенчан миф об эффективном средстве для похудения
Развенчан миф об эффективном средстве для похудения 415
Назван простой способ защиты от хронической боли
Назван простой способ защиты от хронической боли 395

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 28
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 28
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 35
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 54
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 67
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 59
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 28
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 28
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео