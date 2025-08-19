44-летняя Мария Шалаева впервые раскрыла правду о жизни в эмиграции. Покинувшей Россию актрисе приходится не так уж просто на чужбине, хотя долгое время она пыталась убедить поклонников в обратном.

Напомним, в 2022 году звезда фильмов «Русалка» и «Мамы» улетела во Францию вместе с сыном Нестором и дочерью Евдокией. На тот момент Шалаевой казалось, что впереди ее ждут новые роли, хорошие гонорары и никаких сожалений и тоски по родине. Однако жизнь повернулась иначе.

Еще недавно Мария публиковала в блоге фото из дорогих отелей, ресторанов, демонстрируя показное благополучие, но далее замалчивать горькую правду она больше не смогла.

«Надеюсь, вам понравилась иллюзия, теперь про реальность… Как сложно… Как то даже неловко или даже как будто стыдно говорить вещи, как они есть на самом деле. В общем, сегодня мой первый рабочий день в такси. Вот так. Но кстати, волнуюсь я так, как если бы это был мой первый съемочный день», — сообщила артистка, сидя за рулем старенькой иномарки.

Подписчики явно не были готовы к такому повороту, тем не менее многие принялись поддерживать Шалаеву, вынужденную зарабатывать на жизнь на рынке услуг: «Русалочка, все твои мечты и планы сбудутся», «Как же я завидую пассажирам этого авто», «Такси — это не клеймо, а просто часть вашего опыта, который научит, закалит, даст хлеб на стол», «Если это роль, то сыграно прекрасно. Если же нет, все наладится, Манечка». Правда, нашлись и те, кто заявил, что актриса получила по заслугам, покинув родину в сложный момент.

Шалаева сразу после окончания школы поступила на актёрский факультет ВГИКа, однако после второго курса была отчислена. Тем не менее продолжила свою актёрскую карьеру. Мария Шалаева снялась более чем в десяти фильмах и сериалах, в том числе в фильмах «Пер-р-рвокурсница», «Маша», «Русалка», «Нирвана», также снималась в телерекламе.

Встречалась с оператором Даниилом Гуревичем до момента его гибели на съёмках фильма «Связной». Затем состояла в отношениях с актёром Дмитрием Шевченко. В 2005 году у них родился сын Нестор. С 2009 года замужем за композитором Иваном Лубенниковым. В 2010 году у пары родилась дочь Евдокия.